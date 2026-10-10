Por: EL PILON SA

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La polémica en Valledupar surgió luego de que la Alcaldía vendiera un lote de 33 activos públicos, entre maquinaria pesada, vehículos y motocicletas, por un total de 31 millones de pesos al contratista Deimer Cárdenas Castillo, según informó El Pilón. Para conocer la distribución exacta de los valores, este medio examinó los documentos de la transacción.

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En cuanto a la maquinaria pesada, el municipio entregó una excavadora hidráulica John Deere por 5.155.000 pesos, una motoniveladora de la misma marca por 5.022.000 pesos y una retroexcavadora por 3.850.000 pesos. El lote incluía además un vibrocompactador JCB, negociado en 2.185.000 pesos, y un minicargador John Deere por 840.000 pesos.

El parque automotor de la venta incluyó trece vehículos livianos, divididos por rango de precio. Los valores más altos fueron para dos autos Toyota, vendidos por 3.000.000 y 2.500.000 pesos respectivamente. En la franja media, siete vehículos de marcas Nissan, Chevrolet y Toyota, se transfirieron entre 500.000 y 920.000 pesos; en este grupo estuvo la camioneta Toyota (DVC-905), cuyo valor tasado fue de 570.000 pesos. Un último grupo consistió en cuatro carros de menor valor, desenajenados entre 240.000 y 400.000 pesos, entre ellos un JMC Land y tres modelos Mazda.

Las motocicletas representaron el mayor número de unidades. Nueve Kawasaki se vendieron por 215.000 pesos cada una. También hubo tres Suzuki a 122.000 pesos cada una, dos Yamaha a 71.000 pesos y una Honda por 53.000 pesos.

La razón del bajo precio, según El Pilón, se originó en una fase previa realizada por la Alcaldía. Los activos se declararon en estado de obsolescencia y deterioro, permitiendo así fijar un valor de salvamento, es decir, un precio base calculado en solo el uno por ciento del valor de referencia de cada bien. Este porcentaje fue una decisión prudencial tomada por el equipo evaluador, criterio que ha sido cuestionado, especialmente por el abogado Jhon Díaz Carpio.

El contratista Deimer Cárdenas Castillo ofreció exactamente 31 millones de pesos, el mínimo permitido. Como fue el único proponente habilitado, se le adjudicó el contrato de manera directa, lo que eliminó la posibilidad de una puja competitiva, conocida como "Lance Único de Mejora presencial". Esta opción, de haber existido más oferentes, podría haber incrementado el precio de venta.

Desde la administración municipal, el secretario general, Eudes José Orozco, defendió el procedimiento y argumentó el uso del valor de salvamento ante la imposibilidad de mantener económicamente los bienes en estado inoperativo. Paralelamente, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía investiga la trazabilidad del proceso para determinar si existe evidencia suficiente para un proceso penal por la venta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Valledupar vendió los activos públicos a precios tan bajos?

La venta de los activos públicos de Valledupar a precios bajos se debió a que la Alcaldía declaró estos bienes en condiciones de obsolescencia, deterioro e improductividad. Con fundamento en esas condiciones, se fijó un valor de salvamento correspondiente al uno por ciento del valor estimado, decisión basada en el juicio discrecional del equipo evaluador, tal como explicó la Alcaldía a El Pilón.

¿Qué implica el valor de salvamento en la venta de bienes públicos?

El valor de salvamento, de acuerdo con el proceso descrito por El Pilón, es el precio base definido por la administración para bienes en condición de obsolescencia, equivalente en este caso al uno por ciento del valor de referencia. Su adopción permite vender bienes considerados inservibles, aunque su cálculo depende del criterio del equipo técnico y no de una tarifa legal obligatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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