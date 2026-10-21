Por: EL PILON SA

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Alejandro Ordóñez Maldonado ha sido nombrado como el nuevo ministro del Interior, un anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella mediante su cuenta en la red social X. En su mensaje, el mandatario expresó: "Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación", informó el presidente de la Espriella, según su declaración pública.

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La llegada de Ordóñez se da en un contexto institucional complicado, ya que Lara deja la cartera inmediatamente después de un error en el Congreso que provocó la caída del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Según lo expuesto, mientras se adelanta el trámite formal de posesión de Ordóñez, Iván Cancino, actual ministro de Justicia, asumirá provisionalmente las labores al frente del Ministerio del Interior.

Respecto al perfil del nuevo ministro, su hoja de vida revela una trayectoria de casi 40 años dedicados al sector público. Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás y originario de Bucaramanga. Su camino político se inició cuando se desempeñó como concejal de Bucaramanga, lo que marcó su primer acercamiento directo a la política electoral. Posteriormente, incursionó en la rama judicial, en donde pasó por el Tribunal Administrativo de Santander y luego alcanzó el cargo de magistrado en el Consejo de Estado.

La notoriedad nacional de Ordóñez aumentó notablemente cuando el Senado lo eligió como Procurador General de la Nación en 2009. Desde ese rol en el Ministerio Público afianzó una destacada presencia política y fue reelegido en 2013. Finalizada su gestión como jefe del Ministerio Público, incursionó como precandidato presidencial en 2018, consolidando así su imagen de figura influyente en escenarios nacionales.

En años recientes, Ordóñez asumió la representación diplomática de Colombia como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una responsabilidad que le fue conferida durante el gobierno de Iván Duque. Toda esta experiencia lo proyecta como una figura clave para los retos inmediatos del Ministerio del Interior, en un contexto político marcado por cambios recientes y desafíos legislativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria de Alejandro Ordóñez Maldonado en el sector público?

Alejandro Ordóñez Maldonado ha ocupado cargos relevantes durante cerca de cuatro décadas en la administración pública. Desde ser concejal de Bucaramanga en sus inicios, transitó hacia posiciones en la rama judicial, como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y del Consejo de Estado. Su perfil se robusteció nacionalmente tras ser Procurador General, rol en el que incluso fue reelegido, y mantuvo vigencia pública como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos.

¿Por qué cambió el ministro del Interior en Colombia en 2026?

El cambio en el Ministerio del Interior obedece a la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo, la cual ocurre un día después del error en el Congreso que resultó en el hundimiento del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, según lo informado en los anuncios oficiales del presidente Abelardo de la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.