Por: VALORA ANALITIK

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Los taxistas en Colombia podrían experimentar cambios en la forma de cobrar sus servicios y en los requisitos para ejercer su actividad.

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Una iniciativa presentada ante el Congreso de la República propone implementar tarifas dinámicas mediante plataformas digitales, crear un registro único para conductores y vehículos, y reducir los trámites asociados a la prestación del servicio público de transporte individual.

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El proyecto de ley fue radicado por el senador Daniel Briceño, con el respaldo de otros congresistas. Entre sus principales propuestas está la creación de un registro que permita identificar a los taxistas, los vehículos habilitados y los operadores que ofrecen servicios a través de aplicaciones digitales.

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La iniciativa también contempla medidas para mejorar la transparencia en las tarifas. Según la propuesta, las empresas que operan estas plataformas tendrían que informar los precios cobrados por cada servicio y los porcentajes que descuentan a los conductores por el uso de sus aplicaciones.

El objetivo es que los taxistas conozcan con claridad las condiciones económicas de cada recorrido y cuenten con información sobre los cobros aplicados por los intermediarios digitales.

Tarifas dinámicas para los taxistas

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de establecer tarifas dinámicas cuando los servicios se soliciten mediante plataformas digitales. Briceño explicó que este mecanismo permitiría ajustar los precios de acuerdo con la relación entre la demanda de pasajeros y la disponibilidad de vehículos.

En ese sentido, cuando aumente la cantidad de usuarios que solicitan un taxi y disminuya la oferta de automóviles disponibles, el valor del servicio podría incrementarse. Este modelo busca ofrecer una alternativa de remuneración para los conductores que operan mediante aplicaciones.

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No obstante, la aplicación de estos cambios dependerá del avance de la iniciativa legislativa y de las condiciones que se establezcan para su implementación.

La propuesta también plantea desmontar los cupos de los taxis y simplificar los procedimientos administrativos que deben cumplir quienes prestan este servicio en Colombia.

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