Por: Portal Bogotá

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Este jueves 15 de octubre de 2026, la ciudad de Bogotá implementa la medida de pico y placa, la cual restringe la circulación de ciertos vehículos en la capital con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autoridad responsable de regular el tránsito en la ciudad, ha definido de manera clara cuáles serán las condiciones aplicables tanto para vehículos particulares como para taxis en esta jornada.

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De acuerdo con la información oficial publicada por la SDM, este día podrán circular en Bogotá los vehículos particulares cuyas placas finalicen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Para el caso de los taxis, la restricción es más flexible, permitiendo el tránsito de unidades cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada modalidad tiene un horario específico de aplicación: para los vehículos particulares la medida rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que para los taxis es de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche.

Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que existen alternativas para quienes requieren hacer uso de sus vehículos aún en días con restricción. Una de estas opciones es el 'Pico y Placa Solidario', modalidad que permite, mediante un pago, estar exento temporalmente de la medida. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, las personas interesadas en acceder a esta exención deben hacer el registro y el pago de manera exclusiva en la plataforma oficial www.movilidadbogota.gov.co. El único método de pago habilitado es a través del botón de Pago Seguro en Línea (PSE) dentro del portal oficial. La entidad advierte a la ciudadanía sobre la existencia de páginas falsas que ofrecen supuestos accesos a la exención y aclara que no existen intermediarios ni otros sitios web autorizados para este trámite.

En este contexto, la SDM insiste en la importancia de consultar fuentes oficiales para evitar estafas y obtener información precisa acerca de los procesos y horarios del pico y placa. Cumplir con estas disposiciones no solo ayuda a evitar sanciones, sino que también contribuye de manera significativa al orden vehicular de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa solidario en Bogotá y dónde se paga?

La modalidad de pico y placa solidario permite circular en Bogotá sin restricciones pagando una tarifa especial. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el trámite debe hacerse únicamente en la página oficial de la entidad, con pago a través del botón PSE dentro del mismo sitio web.

¿Qué placas tienen restricción de pico y placa el 15 de octubre de 2026 en Bogotá?

En la fecha mencionada, de acuerdo con el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción aplica para vehículos particulares cuyas placas no terminan en 1, 2, 3, 4 o 5. Los taxis con placas finalizadas en cifras distintas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tampoco pueden circular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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