Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá continúa vigente para este miércoles 14 de octubre de 2026, afectando tanto a vehículos particulares como a taxis, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Este sistema, que regula el tránsito en la capital, busca mejorar la movilidad y disminuir la congestión vehicular en las principales vías de la ciudad, restringiendo la circulación según el último dígito de la placa de cada vehículo.

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Para la jornada mencionada, los vehículos particulares que pueden circular son aquellos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. En cuanto a los taxis, la restricción aplica de manera diferente: están autorizados a transitar aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Los horarios también presentan diferencias notorias entre categorías. Para los vehículos particulares, el pico y placa rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Por su parte, los taxis deben cumplir con la medida desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Adicionalmente, la SDM recuerda que quienes deseen quedar exentos de la restricción del pico y placa tienen la opción de registrarse en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y consultar la modalidad Pico y Placa Solidario. Este esquema permite a los usuarios pagar para utilizar su vehículo particular en esos días sin restricciones, siempre y cuando el trámite se realice completamente a través de los canales oficiales.

Sin embargo, la entidad advierte sobre el riesgo de acceder a páginas web falsas o de intermediarios. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la única plataforma autorizada para gestionar y pagar el Pico y Placa Solidario es la página oficial www.movilidadbogota.gov.co. El pago se efectúa únicamente mediante botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) en la web oficial. La SDM enfatiza que no existen terceros autorizados ni otros sitios habilitados para realizar este procedimiento, subrayando la importancia de consultar siempre fuentes oficiales antes de realizar cualquier trámite relacionado con movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el pico y placa para vehículos particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que para taxis la restricción es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Estos horarios buscan distribuir de forma más equitativa el flujo de vehículos en la ciudad durante todo el día, reduciendo así los niveles de congestión.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y dónde se puede adquirir?

El Pico y Placa Solidario es la modalidad que permite a los propietarios de vehículos particulares transitar sin restricciones mediante un pago previo. Este trámite solo puede gestionarse en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co), y el pago debe hacerse exclusivamente a través del botón PSE dentro de la misma página, evitando así fraudes o intermediarios no autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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