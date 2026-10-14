En las últimas horas, un hombre de 49 años fue capturado en Turbaco, Bolívar, por su presunta participación en una serie de agresiones sexuales contra mujeres en Bogotá. Las autoridades lo investigan por hechos ocurridos entre 2024 y 2025 en la localidad de Suba, donde al menos siete posibles víctimas habrían sido afectadas.

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Según informó El Universal, el operativo estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cartagena, que ubicaron al sospechoso luego de labores de seguimiento.

El procedimiento permitió hacer efectiva una orden judicial en su contra por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, según la información entregada por las autoridades.

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La investigación se concentra en varios episodios registrados en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, también conocido como Tibabuyes, uno de los principales ecosistemas de Bogotá. Los investigadores buscan establecer la posible relación entre los casos y determinar si el detenido estaría vinculado con otros hechos similares.

De acuerdo con la información policial, el hombre presuntamente abordaba a mujeres en sectores apartados de esta localidad y las intimidaba con un arma de fuego. Después, las habría llevado a zonas boscosas cercanas al humedal Juan Amarillo, donde, según las indagaciones, les quitaba sus pertenencias y las agredía sexualmente.

¿Qué sigue en proceso contra capturado por abusos en humedal Juan Amarillo?

Luego de la captura en Turbaco, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente, ante la que deberá responder por los delitos asociados con la orden de detención. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan esclarecer los casos y establecer si existen más víctimas.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que “la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres es una prioridad para la Policía Nacional”. También indicó que las labores investigativas y operativas continuarán para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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