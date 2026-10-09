La periodista deportiva que denunció a cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield por un presunto abuso sexual compartió un video en el que habló del impacto que el caso tuvo en su vida y de lo difícil que ha sido volver a ejercer la profesión con la que soñó desde niña.

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La comunicadora, hincha de Atlético Tucumán, contó que durante su infancia buscaba cualquier oportunidad para ir a la cancha con su padre. Incluso, recordó que, si él no podía acompañarla, ella iba sola a ver al equipo de sus amores.

Con el paso de los años, consiguió cumplir otro de sus sueños: convertirse en periodista deportiva y cubrir al club del que siempre fue hincha.

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Sin embargo, explicó que asistir actualmente al estadio le produce sentimientos encontrados. Aunque disfruta los partidos como aficionada, al salir de la cancha suele pensar que debería estar allí trabajando como periodista.

“Yo tendría que estar trabajando como periodista”, expresó en el video, en el que también recordó que estudió cuatro años Ciencias de la Comunicación y que está capacitada para ejercer la profesión.

“Me parece muy injusto cómo mi sueño, mi carrera y mi vida ha dado un giro tan drástico”

La periodista manifestó su inconformidad con el cambio que experimentó su vida y su trayectoria profesional a raíz de una situación que, según explicó, fue externa a ella.

En su testimonio, señaló que lleva tiempo trabajando en terapia para poder regresar al periodismo deportivo y recuperar la fortaleza necesaria para enfrentar los comentarios que anteriormente le causaban dolor.

Su objetivo, según relató, es volver a ejercer su profesión sin que las reacciones de otras personas la afecten de la misma manera.

“Me parece muy injusto cómo mi sueño, mi carrera y mi vida ha dado un giro tan drástico”, afirmó al explicar la frustración que siente por no poder desarrollar actualmente la labor para la que se preparó.

La periodista también reconoció que se siente afortunada de poder asistir a la cancha y disfrutar de Atlético Tucumán, aunque esa experiencia está acompañada por el recuerdo de la carrera que espera retomar.

Acá, sus declaraciones:

Se acuerdan de la periodista deportiva tucumana que denunció falsamente a jugadores de Velez por violación en 2024?? Bueno ahora salió a victimizarse y se puso a llorar porque ningún medio la contrata🤡 Que hermoso es el karma🚬 https://t.co/JTQDlD9S4A — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) October 9, 2026

El caso judicial que involucró a cuatro exjugadores de Vélez

La comunicadora denunció en marzo de 2024 a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, quienes entonces integraban el plantel de Vélez Sarsfield. La denuncia se relacionó con un encuentro ocurrido en un hotel de San Miguel de Tucumán, después de un partido frente a Atlético Tucumán.

El proceso judicial avanzó durante meses y los cuatro futbolistas fueron posteriormente sobreseídos, dando fin al proceso. En septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme esa decisión, según reportes de la prensa argentina.

El sobreseimiento de los exjugadores no equivale, por sí solo, a una condena de la periodista por denuncia falsa.

En su video, la comunicadora volvió a poner el foco en las consecuencias personales y profesionales que asegura haber experimentado desde el caso. Su testimonio refleja las dificultades que enfrenta para regresar a una actividad que considera parte fundamental de su vida.

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