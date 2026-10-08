Blanca Pardo tenía 72 años y vivía en la vereda Plazuelas, zona rural de San Bernardo, Nariño. Allí era conocida por su trabajo como quesera y por la relación que mantenía con los habitantes de la comunidad.

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El sábado 29 de agosto comenzó como cualquier otro día para la campesina. Su hija Marisol, con quien vivía, salió durante la mañana a trabajar en un municipio cercano, mientras Blanca permaneció en la vivienda, recoge Noticias Caracol.

Hacia las 8:30 de la mañana, un vecino la vio bajar hacia un potrero. Llevaba puesta su ruana y tenía un machete en la mano, pues se disponía a sacar madera.

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Diez minutos después, aproximadamente a las 8:40 a. m., Jenny, otra de sus hijas, intentó comunicarse con ella por teléfono. Lo hizo varias veces durante la mañana y hasta el mediodía, pero no obtuvo respuesta. La preocupación aumentó cuando Marisol regresó a la casa y no encontró a su mamá.

La primera hipótesis de la familia fue que Blanca podía haber sufrido una nueva caída. Semanas antes había tenido un accidente mientras alimentaba unos patos y posteriormente había sido atropellada por una motocicleta, lesiones que le habían afectado una de sus muñecas.

Pero la búsqueda terminó de una manera mucho más grave.

Cerca de las 7:00 de la noche, Marisol encontró a su madre en una zona de difícil acceso. Blanca estaba desnuda, desorientada y presentaba graves signos de violencia física.

Su hija grabó un video para alertar a sus hermanos y pidió ayuda a los vecinos.

Las horas que siguen sin esclarecerse en el caso

Entre el momento en que Blanca fue vista bajando hacia el potrero y la hora en que su hija la encontró transcurrieron cerca de diez horas. Ese periodo constituye uno de los principales interrogantes alrededor del caso.

La última persona conocida que vio a Blanca antes de que fuera encontrada fue el vecino que la observó alrededor de las 8:30 de la mañana. Después de ese momento, la reconstrucción de lo ocurrido depende de los elementos que hayan podido recopilar las autoridades y de los testimonios de las personas relacionadas con la zona.

La familia busca establecer qué ocurrió durante esas horas y quién pudo haber tenido contacto con la mujer.

Cuando los vecinos acudieron a auxiliarla, tuvieron que sacarla de la zona de vegetación y trasladarla hasta el puesto de salud de San Bernardo. Allí, según relató Jenny, citada por Noticias Caracol, el personal médico advirtió que presentaba signos que podrían corresponder a violencia sexual.

La gravedad de su estado obligó a trasladarla posteriormente a Pasto. El traslado se hizo alrededor de las 11:30 de la noche. En el Hospital San Pedro, sus hijos encontraron a Blanca intubada e inconsciente. Los médicos les advirtieron que su condición era crítica.

Blanca Pardo murió el 30 de agosto en Pasto, sin haber podido explicar qué le había ocurrido.

¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Blanca Pardo?

La muerte de la mujer permanece bajo investigación de las autoridades. Su familia ha reclamado públicamente avances que permitan determinar quién fue responsable de las agresiones y qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecida.

La Personería de San Bernardo informó que ha acompañado jurídicamente a la familia y que ha participado en dos audiencias reservadas relacionadas con el caso.

Ese elemento muestra que existen actuaciones dentro de la investigación, aunque hasta ahora la familia sostiene que todavía no conoce quién fue el responsable de los hechos.

También permanece por esclarecer qué evidencias fueron recopiladas en el lugar donde Blanca fue encontrada, qué personas han sido escuchadas dentro de la investigación y qué resultados han arrojado las diligencias realizadas por las autoridades.

La familia de Blanca, sin embargo, mantiene su llamado para que el caso avance y se establezca qué ocurrió con la mujer durante las horas que permanecen sin una explicación pública.

Por ahora, una de las preguntas centrales continúa abierta: ¿qué ocurrió con Blanca Pardo entre las 8:30 de la mañana, cuando fue vista por última vez con vida, y las 7:00 de la noche, cuando su hija la encontró gravemente herida?

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