El asesinato de Yesid Camacho Torres, reconocido comerciante de Barbosa, Santander, empieza a revelar nuevos detalles en las audiencias judiciales contra los dos hombres capturados por el crimen. Entre los elementos conocidos está el supuesto pago de 15 millones de pesos a los señalados, correspondiente a la mitad del dinero que habrían acordado para ejecutar el ataque, reveló El Tiempo.

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Camacho Torres, de 49 años, fue baleado el lunes en la mañana cuando salía de un gimnasio del municipio. Por el caso fueron detenidos dos jóvenes de 20 y 21 años, uno de nacionalidad venezolana y otro oriundo de Barrancabermeja. Durante las primeras diligencias judiciales se conocieron detalles sobre el presunto papel que habría desempeñado cada uno en el homicidio.

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Según la información del medio citado que ha trascendido del proceso, el ciudadano venezolano habría sido contratado para disparar contra el empresario y ya aceptó los cargos formulados en su contra. El otro capturado, por su parte, habría expresado su intención de buscar un preacuerdo con la Fiscalía, una posibilidad que podría llevarlo a entregar información sobre la preparación del crimen y sus posibles responsables.

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Mientras avanzan las audiencias, los investigadores trabajan para determinar qué motivó el ataque. Por ahora se contemplan tres hipótesis que no han sido confirmadas oficialmente: un posible asunto pasional, un conflicto relacionado con la venta de caballos de paso fino o una disputa vinculada con la actividad de prestamista que también ejercía la víctima. Camacho Torres se dedicaba al comercio y a la crianza y venta de estos animales.

El ataque también dejó heridas a Margot Pacheco Lagos y Lucílda Pacheco. Una de las dos mujeres murió posteriormente mientras recibía atención médica. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, ninguna tendría relación con el empresario y ambas habrían quedado involucradas en los hechos de manera circunstancial. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que resultaron afectadas.

En el expediente también aparecen antecedentes judiciales de los capturados que hacen parte del contexto revisado por las autoridades. El hombre de Barrancabermeja tendría registros en el sistema SPOA por presuntos delitos relacionados con armas de fuego, además de investigaciones por violencia intrafamiliar y lesiones culposas.

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La víctima, por su parte, había sido indiciada en procesos por hurto y lesiones personales, actualmente inactivos, según la información suministrada. Las audiencias continúan y un juez deberá decidir la medida de aseguramiento para los dos detenidos, mientras la investigación busca establecer quién habría ordenado el homicidio y cuál fue su verdadero motivo.

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