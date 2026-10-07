Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una situación insólita se vivió el domingo 4 de octubre en los techos de la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander. Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) interceptaron a una paloma que transmitía una carga atada a su cuerpo mientras sobrevolaba el establecimiento penitenciario. El hecho, que ocurrió hacia la 1:35 p. m. en la zona conocida como Portal Uno, fue detectado por los guardianes que notaron algo extraño en el vuelo del ave.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los relatos de los funcionarios registrados en video, la paloma tenía dificultades para volar con normalidad debido al peso del paquete adherido a su lomo. Los guardianes se acercaron y detallaron que el animal llevaba amarres en las alas y una carga envuelta en plástico. Tras una inspección, se descubrió que el contenido del paquete eran dos cables para cargadores de celular. El sistema utilizado para el transporte de los elementos consistía en un arnés artesanal, diseñado para asegurar la carga al cuerpo del ave y pasar inadvertido ante los controles de seguridad del penal.

Según la información oficial sobre el procedimiento, los funcionarios del Inpec sospechaban que la paloma tenía como destino uno de los patios internos del centro penitenciario. El hallazgo, además de ser particular, fue difundido en redes sociales mediante un video grabado por uno de los guardianes, lo que dio pie a numerosos comentarios y bromas sobre la ingeniosa modalidad para intentar ingresar objetos prohibidos a la prisión. El episodio puso nuevamente sobre el tapete las estrategias empleadas para evadir la vigilancia en los establecimientos carcelarios del país.

Adicionalmente, la noticia generó confusión en algunos medios de comunicación, pues varias publicaciones iniciales informaron que la paloma había sido descubierta en la cárcel de Ibagué. Sin embargo, la versión correcta, confirmada posteriormente, es que el suceso tuvo lugar en Palogordo, Girón, Santander. Esta precisión ayudó a evitar desinformación respecto al incidente y subrayó la importancia de contrastar la información antes de publicarla, sobre todo en contextos tan delicados como la seguridad penitenciaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo intentaron ingresar cables de celular a la cárcel de Palogordo en Girón?

De acuerdo con los datos proporcionados, funcionarios del Inpec sorprendieron a una paloma que transportaba dos cables para cargadores de celular atados a su cuerpo mediante un arnés artesanal. El ave fue interceptada sobre los techos de la prisión y se cree que el paquete estaba destinado a uno de los patios internos del centro penitenciario.

¿Por qué se mencionó erróneamente a la cárcel de Ibagué en el caso de la paloma interceptada?

Inicialmente, varios medios de comunicación reportaron que la paloma había sido descubierta en la cárcel de Ibagué, pero después se aclaró que el hecho sucedió en la cárcel de Palogordo, Girón, Santander. Esta confusión resalta la importancia de verificar cuidadosamente los datos antes de divulgar una noticia relacionada con eventos de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.