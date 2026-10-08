El dolor de una familia de San Bernardo, Nariño, volvió a hacerse público luego de que Jenny Pardo, una de las seis hijas de Blanca Emeria Pardo Rosero, reclamara respuestas por la muerte de su madre, una campesina de 72 años que fue encontrada gravemente herida en un terreno de la vereda Plazuelas.

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El caso ocurrió el 29 de agosto de 2026, cuando Blanca salió, como acostumbraba, hacia un potrero de su propiedad para recoger leña. Horas después, una de sus hijas la encontró con graves lesiones y en estado de shock. Posteriormente fue trasladada a un centro médico de San Bernardo y luego a Pasto, donde murió el 30 de agosto.

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Ante la falta de respuestas, Jenny hizo un llamado a las autoridades y pidió que el nombre de su madre no quede en el olvido.

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“No olviden el nombre de mi mamá, yo todavía creo en la justicia colombiana, que el caso de mi mamá se esclarezca”, dijo la mujer en declaraciones conocidas por medios nacionales.

La rutina de Blanca era conocida por sus familiares y vecinos. A pesar de su edad, continuaba realizando labores del campo y acudía al potrero para recoger madera y llevarla hasta su vivienda.

Ese 29 de agosto habría salido durante la mañana con su ruana y un machete. Con el paso de las horas, su familia comenzó a preocuparse porque no regresaba.

Jenny recordó que intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, la familia recibió información de que algo había ocurrido.

Una de sus hijas, Marisol, emprendió la búsqueda y finalmente la encontró en una zona de difícil acceso. Blanca todavía tenía signos vitales, pero estaba gravemente afectada y no podía explicar lo sucedido.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la mujer presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo y habría sufrido una agresión sexual, situación que posteriormente fue comunicada a sus hijos por personal médico.

“Mi mamá fue golpeada, ultrajada”, relató Jenny al hablar sobre las condiciones en las que encontraron a su madre.

La familia tuvo que recurrir a la ayuda de vecinos para sacar a Blanca del potrero debido a las dificultades de acceso. Posteriormente fue llevada al centro de salud del municipio.

Por la gravedad de su estado, los médicos determinaron que necesitaba atención de mayor complejidad y fue remitida al Hospital San Pedro, en Pasto. Allí permaneció bajo cuidado médico, pero finalmente murió.

“Tenía golpes en la espalda, en la cabeza, no sé con qué la agredieron, tenía morados en las piernas; ella luchó por su vida con el atacante, lo sabemos por las heridas que tenía, estaba arañada”, describió su hija.

Una familia que espera saber quién la atacó

La muerte de Blanca dejó seis hijos y una comunidad que todavía intenta entender lo ocurrido.

Sus familiares aseguran que no tienen información sobre quién pudo cometer la agresión. Hasta ahora, no hay una persona capturada por estos hechos, y la investigación continúa en manos de las autoridades. Noticias Caracol informó que el caso está siendo investigado por la Fiscalía y que la familia aún espera el dictamen completo de Medicina Legal.

Jenny también manifestó su preocupación por las demás mujeres mayores que viven en la zona.

“Hay más viejitas viviendo en la vereda, corren peligro, y lo que le pasó a mi mamá le puede pasar a cualquiera”.

La Personería de San Bernardo informó que ha acompañado el proceso y que existe articulación con la Defensoría del Pueblo. Además, se han realizado actuaciones judiciales de carácter reservado.

Aunque la familia y los habitantes de la zona ya habían realizado una velatón y otras acciones para pedir justicia, el caso empezó a tener mayor visibilidad nacional después de que los hijos de Blanca contaran públicamente lo ocurrido.

El testimonio de Jenny también fue difundido en un podcast y posteriormente retomado por diferentes medios de comunicación, lo que generó nuevas muestras de indignación y llamados para que avance la investigación.

La situación incluso motivó un pronunciamiento del Ministerio de Justicia, que rechazó los hechos denunciados contra Blanca y pidió que sean esclarecidos con celeridad y rigor, así como que los responsables sean llevados ante la justicia.

Para sus hijos, Blanca no era solamente la mujer de 72 años que terminó siendo víctima de una agresión. Era una madre campesina que pasó toda su vida en Plazuelas, crió a sus seis hijos y encontró en la elaboración y venta de queso, además de otras labores del campo, una manera de sostener a su familia.

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Ahora, sus familiares esperan que la investigación permita determinar quién estuvo detrás de la agresión y cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte.

“No hay indicios de nadie, no hay sospechoso, no hay nada, solamente está en investigación”, aseguró Jenny, quien insistió en que espera que el responsable sea identificado y responda ante la justicia.

Mientras la investigación continúa, la familia mantiene su petición: que el nombre de Blanca Pardo no sea olvidado y que su muerte no quede en la impunidad.

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