El dolor y la exigencia de justicia se convirtieron en un grito nacional tras el asesinato de John Jairo Torres Torres, el polémico exalcalde de Yopal conocido popularmente como ‘Jhon Calzones’. Su hija, Linda Torres, rompió el silencio a través de las redes sociales para dirigir una solicitud directa al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reclamando que el crimen no quede en la impunidad y exigiendo que la investigación judicial trascienda al simple sicario que disparó contra el líder social.

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“Presidente, a mi papá lo asesinaron. Como hijas, le pedimos que se investigue y se haga justicia por el asesinato de mi padre”, expresó la joven con firmeza, catalogándolo además como el líder social más importante que ha tenido el departamento de Casanare. La petición surge en medio de los avances operacionales de las autoridades, que en las últimas horas confirmaron la captura de dos presuntos implicados: un adolescente señalado de accionar el arma de fuego y un segundo sujeto detenido en Tunja, Boyacá, quien habría conducido la motocicleta hurtada utilizada en el atentado sicarial.

Sin embargo, la familia advierte que detener a los ejecutores materiales es apenas la superficie de una trama criminal mucho más oscura. Según relató Linda Torres, apenas seis días antes de su homicidio, el propio exmandatario ofreció una rueda de prensa donde vaticinó su trágica muerte al advertir públicamente: “Me van a matar”, mencionando de manera explícita a cinco personas que estarían interesadas en silenciarlo. Ante este escenario, la familia exigió formalmente que las autoridades trasladen la investigación fuera del departamento de Casanare. La razón es contundente: temen que los posibles determinadores del crimen, quienes ostentarían cuotas de poder regional, manipulen el curso de las pesquisas y garanticen la impunidad local.

“Si esta investigación se desarrolla en el Casanare, nunca habrá justicia y este caso se quedará en la impunidad”, sentenció la hija del exalcalde, pidiendo que se escudriñen las actuaciones de actores con poder político y administrativo en la zona, y sugiriendo que el teléfono celular incautado al presunto sicario se convierta en una pieza clave para desentramar la red de dineros sucios que pagaron por la vida del exdirigente.

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Adicionalmente, el clan familiar aprovechó el pronunciamiento público para lanzar una dura advertencia contra oportunistas políticos. Linda Torres denunció que personas ajenas al círculo íntimo estarían utilizando la memoria, el nombre y el legado de su padre para promover reuniones y fines políticos particulares tras su funeral, una práctica que sus seres queridos rechazaron tajantemente. Mientras las autoridades judiciales avanzan en el acopio de pruebas técnicas y testimoniales, el clamor desde Yopal exige respuestas institucionales contundentes que develen a los autores intelectuales de un crimen que sacude los cimientos políticos de la región llanera.