Las autoridades capturaron en Tunja, Boyacá, al segundo implicado en el asesinato de Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal que murió tras un ataque a bala ocurrido el pasado 29 de septiembre en una finca de su propiedad.

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La captura fue adelantada este miércoles 7 de octubre por agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con uniformados de la Policía Nacional, luego de las labores de seguimiento que permitieron ubicar al señalado en la capital boyacense.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, el hombre habría sido quien movilizó al adolescente señalado de ejecutar el ataque contra Torres. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un teléfono celular y dos tarjetas SIM, elementos que ahora serán analizados dentro del proceso.

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El detenido será presentado ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Seccional de Casanare. La Fiscalía tiene previsto imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Así habría ocurrido el asesinato de Jhon ‘Calzones’

Jhon Jairo Torres fue atacado en la finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal. Según los registros de cámaras de seguridad conocidos después del crimen, dos hombres llegaron al predio en una motocicleta.

Uno de ellos descendió del vehículo y se acercó hasta donde estaba el exalcalde. El atacante le disparó en varias oportunidades y posteriormente intentaron escapar del lugar.

La huida se vio frustrada luego de que la motocicleta presentara una falla, situación que permitió la aprehensión de un adolescente de 17 años. El menor fue señalado de haber ejecutado los disparos y posteriormente aceptó ante un juez los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Con la captura del segundo implicado, las autoridades avanzan en la reconstrucción de la participación que habría tenido cada uno de los involucrados. La investigación también busca establecer quién habría ordenado el asesinato y cuál fue el móvil del crimen.

Ofrecían recompensa por el segundo implicado

Tras el homicidio, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que permitiera identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Ahora, con la captura en Tunja, el detenido deberá responder ante la justicia por los delitos que le sean imputados. Será el proceso judicial el que determine su responsabilidad en el homicidio de Jhon ‘Calzones’ y permita establecer qué papel habría desempeñado en el ataque.

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