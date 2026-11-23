Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha extendido una invitación a la ciudadanía de Bogotá para acudir este martes 24 de noviembre de 2026 a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital. De acuerdo con la SDS, este llamado tiene como propósito permitir que los habitantes puedan iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, presentando únicamente su documento de identidad en cualquiera de los lugares designados.

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Durante esta jornada, que comenzará desde las 8:00 a. m., se busca reforzar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, resaltando la importancia de protegerse frente a padecimientos como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, se ofrece la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años, buscando ampliar la cobertura y fortalecer la salud pública, según información oficial divulgada por la entidad distrital.

La SDS detalla que Bogotá cuenta actualmente con una red amplia de puntos de vacunación, distribuidos en diferentes zonas de la ciudad e instalados en sitios de alta concurrencia como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Esta información sobre la ubicación de los puntos se actualiza a diario en las redes sociales oficiales de la ciudad, con el fin de garantizar el acceso eficiente y oportuno para todos los ciudadanos.

De manera adicional a los espacios temporales habilitados para la jornada del 24 de noviembre de 2026, Bogotá dispone de más de 200 puntos fijos de vacunación localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). De acuerdo con la SDS, esto asegura un acceso permanente a las vacunas para la población de la capital.

En el caso específico de la vacunación contra la fiebre amarilla, la Secretaría Distrital de Salud señala que este servicio para gestantes y personas mayores de 60 años está disponible solo en puntos de atención autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y supervisión especializada, lo cual garantiza una aplicación segura y adecuada de la vacuna para estos grupos priorizados, según la información publicada por la SDS. Puede consultar la ubicación y los detalles de los puntos de vacunación autorizados a través de los enlaces oficiales proporcionados por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este 24 de noviembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud recomienda a los ciudadanos revisar el listado actualizado de puntos habilitados a través de su enlace oficial, donde encontrará información detallada sobre la ubicación de cada sitio disponible durante la jornada del martes 24 de noviembre de 2026. Además, las redes sociales de la entidad ofrecen información diaria sobre los espacios abiertos para vacunas en la ciudad.

¿Qué significa IPS en el contexto de la vacunación en Bogotá?

IPS corresponde a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, que son establecimientos autorizados para brindar atención en salud y donde se encuentran varios de los puntos fijos de vacunación en Bogotá, tal como lo informa la Secretaría Distrital de Salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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