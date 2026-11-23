Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado con una nueva ofensiva que ha debilitado a la estructura delincuencial conocida como ‘los Satanás’. Según información de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en una serie de operativos realizados en Bogotá, Soacha, Medellín, Cartagena y Barranquilla, se logró la captura de ocho presuntos integrantes de esta organización, señalada por su participación en extorsiones y ataques armados dirigidos principalmente a comerciantes y transportadores.

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Uno de los casos más notorios se registró en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy. Allí, la acción ciudadana fue determinante, ya que gracias a una denuncia, las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas —un hombre y una mujer— tras, presuntamente, disparar contra un establecimiento comercial. Durante el procedimiento, la Policía incautó una pistola, dos panfletos extorsivos, tres celulares y una motocicleta. Los detenidos, conocidos como alias Pinky y Will, estarían implicados en otros hechos violentos. De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre habría sido conductor de alias El Niche, investigado por al menos once delitos, incluido el homicidio de un taxista en Soacha. También se les relaciona con un ataque armado ocurrido en noviembre, que dejó a una persona con graves secuelas físicas y otro taxista asesinado ese mismo día. Por estos hechos, ambos capturados enfrentan cargos por extorsión agravada y delitos con armas de fuego, por lo que fueron enviados a un centro carcelario.

En una segunda línea de investigación, seis supuestos miembros de ‘los Satanás’ fueron detenidos mediante órdenes judiciales en varias ciudades. Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, estos individuos serían responsables de la gestión financiera de la estructura, encargándose de la administración, contabilización y distribución del dinero producto de las extorsiones. Durante los operativos, se decomisaron seis celulares, una tableta y un computador portátil, elementos que serán clave en el proceso investigativo. Entre los capturados figuran alias Nesly, Manuel, Mayfred, Juan David, Bill y Liliana, algunos de los cuales tendrían lazos familiares con alias Satanás, considerado el cabecilla del grupo. Las autoridades calculan que la estructura habría obtenido cerca de 1.000 millones de pesos de forma ilegal desde 2023. En este caso, los implicados recibieron medida de aseguramiento en detención domiciliaria.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá resaltó que, incluso familiares del principal líder de la banda, alias Satanás, han sido alcanzados por las medidas judiciales, evidenciando el alcance de la ofensiva estatal contra el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son ‘los Satanás’ y cómo operaban esta estructura delincuencial?

‘Los Satanás’ es señalado como un grupo criminal dedicado a la extorsión y a ataques armados contra comerciantes y transportadores en Bogotá y otras ciudades. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, sus miembros desplegaban acciones violentas y coordinadas para intimidar a sus víctimas, utilizando panfletos extorsivos y armas de fuego, y contaban con una estructura que les permitía administrar grandes sumas de dinero obtenidas ilícitamente.

¿Qué es la medida de aseguramiento y cómo afecta a los capturados de ‘los Satanás’?

La medida de aseguramiento es una decisión judicial que limita la libertad del acusado mientras avanza el proceso penal. En este caso, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, dos de los capturados recibieron detención en centro carcelario debido a la gravedad de los hechos, mientras que los otros seis quedaron en detención domiciliaria después de ser imputados por delitos como extorsión agravada y concierto para delinquir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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