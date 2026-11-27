El accidente ocurrió el jueves 26 de noviembre en las inmediaciones de Sanabamba, una localidad ubicada en la región de Ayacucho, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), considerado uno de los principales territorios productores de hoja de coca de Perú.

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La aeronave involucrada era un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que transportaba a nueve integrantes de las Fuerzas Armadas. Después de conocerse el siniestro, se desplegaron operaciones de búsqueda y rescate para ubicar el aparato y establecer qué había ocurrido con sus ocupantes.

El Comando Especial VRAEM confirmó que ocho de los militares perdieron la vida y que el único sobreviviente fue el comandante Enzo Espinoza Roque, quien se desempeñaba como piloto del helicóptero. Tras ser rescatado, fue evacuado de urgencia a Lima para recibir atención médica especializada.

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Entre las víctimas mortales se encontraban cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres miembros del Ejército peruano. El Ministerio de Defensa expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de los uniformados, mientras avanzaban las diligencias para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

Qué se sabe de la misión que cumplía el helicóptero militar

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, explicó que la aeronave participaba en una operación para recoger a personal militar que se encontraba desplegado en el VRAEM.

Según explicó el funcionario en declaraciones a RPP, la misión consistía en extraer a tres comandos que habían realizado labores de reconocimiento en un sector considerado peligroso por la presencia de remanentes de Sendero Luminoso.

El procedimiento se efectuaba durante la noche por razones de seguridad. Sin embargo, el accidente ocurrió cuando el helicóptero se encontraba en la fase final del aterrizaje y a muy poca distancia del suelo.

Belaúnde señaló que, de manera preliminar, una de las aspas habría golpeado un árbol, situación que provocó que la aeronave terminara volcada. Esta explicación corresponde al primer relato entregado por el ministro y no constituye todavía una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro.

#Perú Un helicóptero de la Fuerza Aérea (FAP)sufrió un accidente cuando operaba en el distrito de Pucacolpa #Ayacucho. la aeronave Le habría estrellado contra un cerro cuando despegaba luego. El accidente habría dejado varios efectivos militares fallecidos y heridos https://t.co/cDenBhcMju — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) November 27, 2026

Investigan las causas de la tragedia aérea en Perú

El Comando Especial VRAEM informó que las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes. Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó la caída del helicóptero.

La tragedia dejó cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres del Ejército entre los fallecidos, mientras que el piloto fue el único que logró sobrevivir. Las autoridades militares también manifestaron su compromiso de acompañar a los familiares de las víctimas y brindarles el apoyo correspondiente.

El accidente ocurrió en una zona estratégica para las operaciones de seguridad del país, donde las Fuerzas Armadas desarrollan misiones debido a la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico y grupos armados que todavía operan en ese territorio.

🚨 ÚLTIMO | Helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) —identificado preliminarmente como un Mi-17 se estrella en las inmediaciones de Sanabamba, en el VRAEM, mientras realizaba una misión de extracción de una patrulla militar desplegada en la zona. ⁠ El hecho fue confirmado por el Comando Especial VRAEM. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número de ocupantes, si hay víctimas mortales o heridos. El VRAEM es la mayor cuenca cocalera de Perú y concentra la presencia del último remanente de Sendero Luminoso, lo que convierte la zona en una de las más complejas para operaciones militares y de rescate. ⁠ — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) November 27, 2026

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