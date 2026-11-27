Por: CENET

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El Grupo Energía Bogotá (GEB), a través de su filial Cálidda, ha firmado un acuerdo con el Estado peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con el propósito de ampliar el acceso al servicio de gas natural a 15 ciudades de siete regiones ubicadas en el centro y sur de Perú. Según información proporcionada por la empresa, este ambicioso proyecto implica una inversión inicial que supera los 625 millones de dólares estadounidenses, con la meta de beneficiar, en su primera etapa, a más de 1,2 millones de personas de estas regiones.

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La iniciativa no solo contempla la entrega del gas natural a nuevos usuarios, sino que también prevé la generación de alrededor de 9.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción. Este proyecto se enmarca dentro de un plan de expansión progresiva que Cálidda impulsará presentando nuevos planes de inversión de acuerdo con la legislación peruana vigente. De acuerdo con los datos suministrados por la compañía, actualmente Cálidda, en la que el GEB tiene una participación accionaria del 60 %, presta el servicio de distribución en Lima y Callao. Sin embargo, con el reciente acuerdo, la cobertura se extenderá considerablemente, abarcando tanto hogares como establecimientos comerciales e instituciones públicas, entre los que se encuentran escuelas, hospitales, comedores populares, restaurantes, panaderías y hoteles.

La aprobación del proyecto fue el resultado de un proceso de evaluación técnica que se inició en noviembre de 2023, desarrollado por entidades como Proinversión, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República del Perú. Todo el proceso se realizó bajo el esquema normativo de asociaciones público-privadas.

Uno de los beneficios resaltados por Cálidda es la reducción estimada de hasta un 50 % en los gastos energéticos de los hogares y actividades económicas que adopten esta fuente de energía, al comparar con los combustibles utilizados actualmente. Desde el punto de vista de la infraestructura, el proyecto incluye la construcción de 15 plantas, dos estaciones City Gate y más de 3.700 kilómetros de redes subterráneas de distribución, todo ello sin requerir cofinanciamiento estatal. En cuanto al transporte, la conversión al Gas Natural Vehicular (GNV) permitiría ahorros significativos, de acuerdo con los cálculos de la compañía. Además, la regulación de las tarifas estará a cargo de Osinergmin y la coordinación de la ejecución requerirá la gestión de permisos con gobiernos locales y regionales.

Martín Mejía Del Carpio, director general de Cálidda, anunció que las primeras conexiones de los nuevos usuarios se concretarán entre 18 y 24 meses tras la firma del acuerdo, destacando el impacto que se espera tanto en el ahorro de las familias como en el desarrollo económico local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del proyecto de ampliación de Cálidda y el Grupo Energía Bogotá en Perú?

De acuerdo con la información de Cálidda, el principal beneficio será la reducción de hasta un 50 % en los gastos energéticos para hogares, comercios e instituciones que accedan al gas natural, permitiendo tarifas reguladas y estables. Además, se prevé la generación de 9.000 empleos durante la etapa de construcción y una inversión que supera los 625 millones de dólares, lo que implica desarrollo económico y social en las regiones beneficiadas conforme avanzan las obras.

¿Qué es el Gas Natural Vehicular (GNV) y cuál será su impacto según Cálidda?

El Gas Natural Vehicular (GNV) es un tipo de combustible utilizado en autos convertidos para funcionar con gas natural en lugar de combustibles líquidos tradicionales. Según Cálidda, la implementación del GNV permitirá a taxistas ahorrar aproximadamente 2.380 dólares al año y a propietarios de camiones o buses alrededor de 8.930 dólares anuales, sumando un ahorro global estimado en 446 millones de dólares para usuarios en la etapa inicial del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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