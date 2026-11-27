Por: CENET

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El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 ha sido puesto bajo la lupa por María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), quien enfatizó la importancia de que las decisiones no respondan a intereses políticos, sino a indicadores económicos sólidos. Según la declaración divulgada el 26 de noviembre, tras conocerse los informes de productividad publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Lacouture subrayó que el incremento salarial debe partir de información objetiva sobre la evolución económica, sin dejarse llevar por aspiraciones ajenas a la realidad del país.

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La dirigente gremial hizo énfasis en que las cifras de productividad, presentadas por el DANE, deben convertirse en uno de los principales insumos para la mesa de concertación, donde empresarios, trabajadores y el Gobierno Nacional definirán el ajuste que tendrá el salario mínimo en el próximo periodo. Al respecto, sostuvo que las variables económicas deben permitir analizar los efectos que el aumento puede tener tanto en el ingreso de la población trabajadora como en las actividades empresariales.

En la declaración, Lacouture destacó que centrar la discusión únicamente en el porcentaje de incremento resulta limitado. Argumentó que es fundamental considerar variables como inflación, productividad, crecimiento económico, empleo y situación fiscal, las cuales influyen directamente en el poder adquisitivo de los hogares y en los costos empresariales, condiciones claves para mantener el empleo y la sostenibilidad económica. “Inflación, productividad, crecimiento, empleo y situación fiscal deben orientar un aumento que proteja el poder adquisitivo y sea sostenible para el país”, manifestó la presidenta de AmCham Colombia.

El contexto de preparación para la concertación del salario mínimo para 2027 exige, según AmCham Colombia, un análisis equilibrado entre las diferentes partes. Para Lacouture, no se trata de enfrentar los intereses de trabajadores y empresas, sino de encontrar una solución que permita incrementar tanto el ingreso real de los hogares como el nivel de empleo formal. De esta manera, la Cámara Colombo Americana reafirmó su posición en torno a la importancia de vincular el aumento del salario mínimo a los indicadores de productividad y sostenibilidad económica, con el fin último de apoyar el bienestar de los trabajadores y la capacidad empresarial de seguir generando empleo digno en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se define el incremento del salario mínimo en Colombia según AmCham y el DANE?

De acuerdo con María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, y con los reportes del DANE sobre productividad, el incremento del salario mínimo debe calcularse considerando variables como inflación, crecimiento económico, productividad, empleo y situación fiscal. La concertación entre empresarios, Gobierno y trabajadores debe basarse en los datos oficiales y no en intereses políticos, priorizando efectos como el poder adquisitivo y la sostenibilidad del empleo.

¿Por qué la productividad es un factor clave en la negociación del salario mínimo?

La productividad, según lo señalado por AmCham Colombia a partir de los resultados del DANE, representa un indicador fundamental porque refleja la capacidad real de la economía para sostener incrementos en los salarios. Incluir la productividad en la discusión ayuda a garantizar que el aumento no afecte negativamente la sostenibilidad empresarial ni la creación de empleo, mientras busca proteger los ingresos de los trabajadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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