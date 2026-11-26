Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se ha visto en la obligación de retractarse públicamente tras afirmaciones polémicas que vinculaban al movimiento conocido como wokismo con una supuesta amenaza a los valores nacionales. De acuerdo con información de El Espectador, la sección quinta del Consejo de Estado ordenó al mandatario hacer esta retractación, luego de que Héctor Gabriel Rondón Olave, exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, presentara una tutela. Rondón Olave afirmó que los mensajes del presidente vulneraban sus derechos a la igualdad y a la no discriminación por opinión política o filosófica, así como la libertad de conciencia.

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En respuesta a la decisión judicial, De la Espriella utilizó su cuenta de Instagram para hacer pública su rectificación. Allí declaró: "las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se identifican con este no son enemigos de los valores de la nación". Sumado a esto, subrayó el compromiso del Estado colombiano con la protección de la diversidad de creencias, recalcando que garantizará los derechos y libertades de todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes por igual. Afirmó que Colombia es un Estado pluralista y, por tanto, tiene el deber de promover la igualdad, la diversidad y el respeto a las diversas formas de pensar y expresarse.

La polémica surgió a raíz de declaraciones del mandatario durante su primera visita al Ministerio de Cultura, donde calificó al "wokismo" como un "cáncer" que amenaza la unidad nacional, y aseguró una "lucha abierta, total, decidida y patriótica en su contra". Además, calificó como "absurdo" el modelo gubernamental de su antecesor e indicó que no permitiría posturas progresistas dentro de su administración. Según el Consejo de Estado, dichos discursos del jefe de Estado fomentaban hostilidad y atentaban contra la libertad de conciencia.

En el mensaje de retractación, De la Espriella reconoció que los espacios culturales del Estado pertenecen a todas las personas sin distinción y reiteró su compromiso con el respeto a las convicciones diversas de la ciudadanía y su participación en igualdad de condiciones en la vida cultural del país. Así, la intervención del Consejo de Estado refleja la importancia de proteger los derechos y las libertades fundamentales, evitando expresiones que puedan fomentar discriminación u hostilidad en la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo de Estado ordenó la retractación del presidente Abelardo de la Espriella sobre el wokismo?

El Consejo de Estado tomó esta decisión porque consideró que las declaraciones previas del presidente contra el wokismo generaban un ambiente de hostilidad y atentaban contra la libertad de conciencia, vulnerando los derechos a la igualdad y la no discriminación por opinión política o filosófica, de acuerdo con la tutela presentada por Héctor Gabriel Rondón Olave, según El Espectador.

¿Qué significa wokismo y por qué fue mencionado en las declaraciones del presidente?

De acuerdo con la información proporcionada, el término "wokismo" hace referencia a un movimiento social o conjunto de personas que promueven la diversidad, la igualdad y la inclusión. El presidente lo mencionó en un contexto crítico, describiéndolo inicialmente de manera negativa, lo que llevó a la controversia y posterior intervención del Consejo de Estado.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.