El canciller Ómar Bula anunció que cerrará definitivamente su cuenta personal en X, semanas después de la polémica que desataron antiguas publicaciones suyas con insultos y críticas contra dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos y figuras políticas.

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El funcionario comunicó la decisión a través de un video, en el que aseguró que su responsabilidad como jefe de la diplomacia colombiana está por encima de sus opiniones personales y de su actividad en redes sociales.

Bula explicó que su decisión responde a la responsabilidad que implica el cargo que ocupa y al compromiso que, aseguró, tiene con el país. En su mensaje, sostuvo que ahora su prioridad es trabajar por Colombia, defender sus intereses en el exterior y concentrarse en las tareas propias de la Cancillería.

La polémica que llevó a Bula a pedir disculpas a los demócratas

La decisión de abandonar X se conoce luego de que el canciller enfrentara cuestionamientos por publicaciones antiguas en las que utilizó expresiones ofensivas contra integrantes del Partido Demócrata estadounidense.

La controversia tomó fuerza después de que esa colectividad obtuviera resultados favorables en las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, lo que reavivó el debate sobre los mensajes que Bula había publicado antes de llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El funcionario terminó ofreciendo disculpas formales a dirigentes demócratas y reconoció que el lenguaje utilizado en esos mensajes había sido “inapropiado e irrespetuoso”. También sostuvo que sus opiniones habían evolucionado y que aquellas publicaciones no representaban su posición actual ni la del Gobierno colombiano.

El episodio desató cuestionamientos sobre el impacto que esos pronunciamientos podían tener en la relación diplomática de Colombia con Estados Unidos, especialmente por la importancia de mantener interlocución con las dos fuerzas políticas de ese país.

Canciller dijo que se enfocará en su trabajo y en Colombia

En el video en el que anunció el cierre de su cuenta, Bula insistió en que su compromiso ahora es servir al país y trabajar por sus intereses.

“Mi compromiso es el de servirle a ustedes dentro y fuera de Colombia, defender los intereses de nuestro país ante el mundo, trabajar día tras día y sin parar por nuestra seguridad y por nuestro futuro”, expresó.

El canciller también afirmó que seguirá trabajando en las relaciones exteriores y que su intención es contribuir a la reconstrucción del país, con énfasis en resultados.

“Yo seguiré abriendo nuevos caminos en nuestras relaciones exteriores y contribuyendo a la reconstrucción de un país que necesita resultados, no distracciones”, concluyó.

El cierre de su cuenta marca un nuevo capítulo tras la controversia por sus publicaciones en redes sociales, que lo llevó a ofrecer disculpas a representantes del Partido Demócrata y a defender la necesidad de mantener una relación bipartidista con Estados Unidos.

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