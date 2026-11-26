Por: El Espectador

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El jueves 26 de noviembre, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, presidió la tercera Convención Provida, que contó con la participación de varios congresistas de partidos que respaldan al Gobierno nacional, según informó El Espectador. El evento se realizó en el histórico Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se discutieron y respaldaron iniciativas legislativas impulsadas por la denominada bancada provida. Una de las principales noticias anunciadas fue la aprobación en primer debate de la “Ley Laura”, dentro de la Comisión Séptima del Senado, una iniciativa que ha captado el interés público y político.

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Esta convención fue organizada por parlamentarios claramente identificados con la causa provida, como Luis Miguel López, del Partido Conservador; David Cote, del Centro Democrático; Sara Castellanos y Carol Borda, ambas del partido Salvación Nacional. Los asistentes centraron su atención en el llamado Proyecto de Ley 211 de 2026, conocido también como "Ley Laura, niños, no experimento". El propósito principal de este proyecto es prohibir en menores de 18 años los procedimientos de afirmación de género, lo cual incluye bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y cirugías relacionadas, según explicó Alejandro Ordóñez durante su intervención.

En su discurso, Ordóñez también resaltó el avance en la Comisión Primera de la Cámara, donde otro proyecto de la bancada provida fue aprobado en primer debate, con 27 votos a favor, orientado a prohibir la explotación reproductiva que implica la maternidad subrogada. Además, el ministro subrayó el apoyo del Gobierno a una reforma del artículo 11 de la Constitución, la cual busca “reconocer la existencia de la vida humana desde la fecundación” y establecer límites claros para el aborto.

Ordóñez aprovechó la ocasión para recordar su gestión como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, marco en el cual gestionó el regreso del país al Consenso de Ginebra. Esta declaración internacional, promovida en 2020, niega la existencia de un derecho internacional al aborto y defiende la salud de la mujer, la familia y la capacidad legislativa de cada país para decidir estos temas.

Durante la convención, la senadora Sara Castellanos recalcó la importancia de proteger la infancia y se preguntó cómo un menor, que aún no puede votar, casarse ni firmar contratos, podría tomar decisiones irreversibles respecto a su cuerpo. Insistió en que la “Ley Laura” ya superó su primer debate y expresó la voluntad de la bancada provida por alcanzar los tres debates restantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la “Ley Laura” en Colombia y cuáles procedimientos busca prohibir?

La “Ley Laura”, discutida en el Congreso y promovida por la bancada provida, tiene como finalidad prohibir que los menores de 18 años accedan a procedimientos médicos como bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género, según declaraciones de Alejandro Ordóñez y datos presentados durante la convención informados por El Espectador.

¿Qué es el Consenso de Ginebra y por qué Colombia regresó a este acuerdo internacional?

El Consenso de Ginebra es una declaración política internacional impulsada en 2020 que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y enfatiza la protección de la salud de la mujer, la familia y la soberanía legislativa. Colombia regresó a este acuerdo bajo la gestión de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA, buscando reafirmar estas posturas a nivel internacional, según información de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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