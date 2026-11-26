Se presentó una emergencia en las carreteras de Colombia sobre la tarde de este jueves 26 de noviembre, luego de que un camión que transportaba pólvora se accidentara y causara una explosión de altas magnitudes.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Impactante explosión de un camión dejó 31 fallecidos; llamas eran inmensas y arrasaron con todo)

Los hechos ocurrieron un poco antes de las 3 p. m. en Cesar cuando el vehículo de carga transportaba los fuegos artificiales entre los municipios de San Martín y San Alberto.

Al parecer, el camión perdió el control y le ganó el peso de la carga, lo que hizo que se volcara en una curva. El accidente causó que el cargamento se saliera, y varios de los elementos pirotécnicos se prendieron, lo que causó la explosión.

Lee También

Videos de testigos del siniestro evidenciaron el inmenso incendio desencadenado; el humo y las llamas alcanzaron una altura considerable, todo mientras el vehículo de carga seguía volcado. También se escucharon múltiples detonaciones de la pólvora que se prendió, además de que el calor que había en la zona no contribuía a controlar la situación.

#Cesar | Un camión que transportaba pólvora sufrió un accidente de tránsito en la vía que comunica a los municipios de San Martín y San Alberto, en el departamento del Cesar. Según la información preliminar, el conductor salió ileso. https://t.co/qVSnCpbdgu https://t.co/d9zSpO4tzA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 26, 2026

Pese a la gravedad de los daños, el conductor del vehículo salió ileso, según reportes preliminares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.