Por: El Espectador

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La tarde del lunes 23 de noviembre marcó un capítulo importante en la historia judicial del país, pues la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dictó sentencia contra 23 exintegrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra, perteneciente a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, estos exparamilitares fueron condenados por 240 crímenes ocurridos en la región sur del departamento del Cesar y en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

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Según detalló la Fiscalía, entre los sentenciados se encuentran Juan Francisco Prada Márquez, conocido como "Juancho Prada" o "Francisco Tabares", máximo líder de la organización; Alfredo García Tarazona, alias "Arley" o "Mauricio", quien dirigía el componente militar; y Fredy Ramiro Pedraza Gómez, alias "Chicote" —también identificado como Diego o Álvaro—, encargado de coordinar operaciones criminales en zonas como Ocaña, Aguachica y San Martín. Dentro del grupo condenado también están Jesús Pacheco Carpio (“Tripa” o “Peter”), José Lenin Molano Medina (“Ojitos” o “Ángel Montoya”), Javier Antonio Quintero Coronel (“Pica Pica” o “Roque”) y Armando Madriaga Picón (“María Bonita” o “Wilson”), quienes tenían funciones de coordinación y apoyo financiero. Otros miembros cumplían roles como patrulleros, escoltas, radioperadores y sicarios.

Entre los hechos documentados por la Fiscalía General de la Nación destaca el asesinato de tres hombres en la vereda Paves (Ábrego, Norte de Santander) el 11 de noviembre de 1997. Según el ente investigador, los fallecidos fueron ejecutados presuntamente por integrantes del Ejército Nacional, quienes luego recurrieron al frente Héctor Julio Peinado Becerra para que les proporcionaran prendas y armas con el objetivo de presentarlos como bajas en combate.

Otro caso relevante en la sentencia fue el secuestro y posterior asesinato de tres agricultores en la vereda Las Margaritas, Aguachica (Cesar), el 17 de enero de 1996. Las víctimas, indicadas como presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), fueron ejecutadas tras recibir información de un sargento del Batallón Santander de Ocaña, según lo reveló la Fiscalía.

Adicionalmente, se reconoció el abuso sexual de dos menores de edad en San Alberto (Cesar), el 27 de octubre de 1995. Estas niñas eran hijas de un sindicalista de Indupalma que, posteriormente, fue asesinado por el mismo grupo paramilitar.

De acuerdo con la decisión, los exparamilitares fueron hallados responsables de homicidios, desplazamiento forzado, secuestros, tortura y violencia de género. Deberán cumplir una pena alternativa, conforme a la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que contempla reclusión de cinco a ocho años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron condenados los exintegrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC?

Fueron sentenciados por su responsabilidad en 240 crímenes, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, tortura y violencia de género, cometidos en el Cesar y Ocaña, según la Fiscalía General de la Nación. Los delitos abarcan asesinatos de civiles, colaboración con miembros del Ejército para falsos positivos y abusos sexuales, documentados en la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.

¿Qué establece la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) para la condena de exparamilitares?

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, prevé penas alternativas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad para exintegrantes de grupos armados ilegales que aporten verdad, reparen a las víctimas y no reincidan en conductas delictivas, de acuerdo con información oficial citada por la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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