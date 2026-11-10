Por: Portal Bogotá

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La proyección de cortometrajes desarrollados por participantes del programa Crea del Instituto Distrital de las Artes - Idartes en la Cinemateca de Bogotá se convirtió en un encuentro que trascendió el simple acto de ver cine. Según la información proporcionada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este evento permitió que jóvenes de diferentes sectores vivieran por primera vez la experiencia de ver sus producciones en una pantalla grande, lo cual se tradujo en emociones profundas y reflexiones sobre su propio proceso creativo.

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Anderson Michel Mesa, protagonista y camarógrafo de ‘Sombras Adicciones’, relató lo impactante que fue verse a sí mismo y a sus compañeros en la pantalla de la Cinemateca. "Verme ahí en la pantalla gigante, ver a mis compañeros, fue algo increíble", afirmó. Para él, que su cortometraje hubiera sido seleccionado significó un privilegio y una sorpresa, un ejemplo del alcance que pueden tener los procesos de formación artística dentro de los espacios públicos y culturales.

Uno de los trabajos destacados fue ‘Falsas Esperanzas’, una producción que aborda el tema de los falsos positivos en Colombia desde la perspectiva de un joven llamado Víctor. Dylan Estiven Hernández García, guionista del cortometraje, explicó que surgió de la necesidad de no dejar en el olvido estos sucesos históricos. Él y otros jóvenes incorporaron elementos creativos, como el romanticismo y el uso de títeres, para enriquecer el relato. "Queremos que no se olvide porque es un suceso muy importante que le sucedió a Colombia", mencionó, resaltando la experiencia de las Madres de Soacha y otros barrios populares.

Para Darwin Ramírez Tello, su primera incursión en la creación audiovisual representó una novedad y un motivo de orgullo. Participó prestando su voz, en la elaboración de escenarios y en la estructura del guion, experimentando así el trabajo colectivo. "Primera vez que vengo a la Cinemateca y se presenta algo que yo y mis compañeros hicimos. También muy orgulloso", expresó, destacando el valor emocional y motivacional de la muestra.

Débora Raquel Robles González, quien interpretó un papel en ‘Desaparecida’, enfatizó que el proceso fue una oportunidad para descubrir y contar historias en colectivo. Según sus declaraciones, estos espacios no solo fomentan la creatividad, sino que motivan a los participantes a seguir explorando las expresiones audiovisuales.

Por último, la muestra sirvió para que los jóvenes compartieran experiencias, se reconocieran en el trabajo de otros y aprendieran distintas formas de narrar la realidad. La exhibición evidenció el recorrido detrás de cada obra, desde la idea original y la escritura del guion, hasta la actuación y la edición final, consolidando la Cinemateca de Bogotá como un espacio de encuentro y circulación para nuevas voces audiovisuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactan los procesos de formación artística del programa Crea en los jóvenes participantes?

De acuerdo con los testimonios recogidos, la oportunidad de participar en los procesos formativos del programa Crea, parte de Idartes, permitió a los jóvenes descubrir y potenciar su creatividad, desarrollando habilidades en distintas áreas del audiovisual. Además, ver sus obras proyectadas en la Cinemateca de Bogotá representó una motivación para explorar nuevas formas de contar historias y trabajar colectivamente.

¿Por qué es importante la proyección de cortometrajes de jóvenes en espacios como la Cinemateca de Bogotá?

La proyección en lugares como la Cinemateca de Bogotá tiene un valor significativo ya que brinda visibilidad a producciones realizadas en programas de formación artística. Esto les permite a los jóvenes realizadores reconocer el alcance de su trabajo, socializar experiencias con otros participantes y descubrir el potencial de que sus creaciones trasciendan el espacio formativo, llegando a nuevos públicos y generando conversación en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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