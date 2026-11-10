Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) extiende una invitación a toda la ciudadanía de Bogotá para que asista este miércoles 11 de noviembre de 2026 a cualquiera de los puntos de vacunación que han sido habilitados en la capital, portando su documento de identidad. Según la SDS, esta jornada está dirigida tanto a quienes necesitan comenzar, continuar o completar su esquema de vacunación, buscando garantizar la protección contra enfermedades que han representado amenazas para la salud pública, como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. En el marco de esta iniciativa, también se dispone la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños de entre 9 y 17 años, de acuerdo con la información del portal de la Alcaldía de Bogotá.

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Para escoger el punto de vacunación más accesible, la SDS sugiere utilizar la herramienta digital ‘Mapas Bogotá’. Las personas interesadas deben activar el buscador en la barra azul de Mapas Bogotá, escribir la palabra ‘vacunación’ y seleccionar la opción ‘instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación’. Una vez se visualicen los puntos, se recomienda tomar nota de la dirección, horarios de atención y demás datos que sean útiles antes de acudir con el documento de identidad.

La campaña tiene líneas de atención especial enfocadas en la población priorizada, como las personas gestantes y quienes tienen más de 60 años. La Secretaría Distrital de Salud informó que la vacunación contra la fiebre amarilla para estos grupos se realiza únicamente en puntos de atención autorizados, donde se asegura valoración médica especializada y acompañamiento durante el proceso, a fin de garantizar condiciones seguras en la aplicación de la vacuna. Los ciudadanos pueden consultar el listado actualizado de estos puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), también conocidas como Entidades Promotoras de Salud (EPS), en el enlace oficial proporcionado por la SDS.

Para obtener información detallada sobre la ubicación de todos los puntos habilitados para este miércoles 11 de noviembre de 2026, la recomendación de la Secretaría Distrital de Salud es consultar el documento oficial publicado en su página web. Esta estrategia de vacunación busca abarcar el mayor número de ciudadanos posibles, contribuyendo así a la prevención de enfermedades transmisibles y al fortalecimiento de la salud pública en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde puedo consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 11 de noviembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud recomienda consultar el enlace oficial publicado en su sitio web, donde se encuentra el documento con la lista completa y actualizada de los puntos de vacunación habilitados para esa fecha. Así, cualquier ciudadano puede identificar fácilmente la institución de salud más cercana.

¿Qué grupos están priorizados para la vacuna contra la fiebre amarilla en Bogotá?

Según la información de la Secretaría Distrital de Salud, la vacunación contra la fiebre amarilla está especialmente dirigida a personas gestantes y adultos mayores de 60 años. Solo pueden acceder a este biológico en puntos de atención autorizados, que cuentan con supervisión médica y personal capacitado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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