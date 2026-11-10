Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las familias de Bogotá cuyos hijos estudian en colegios públicos ya pueden prepararse para el próximo calendario escolar. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Educación del Distrito, el inicio de clases para el año lectivo 2027 será el lunes 25 de enero y la culminación de actividades está programada para el 28 de noviembre del mismo año. Esta programación se formalizó en la Resolución 1230 del 27 de octubre de 2026 y abarca los niveles educativos de preescolar, básica y media en las instituciones oficiales de la ciudad. Cabe señalar que los colegios privados cuentan con autonomía para establecer sus propias fechas de inicio y cierre, por lo que el calendario presentado solo aplica para el sector oficial.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo dispuesto, el año escolar 2027 estará compuesto por 40 semanas académicas, divididas en dos periodos iguales. El primer periodo se desarrollará del 25 de enero al 20 de junio, mientras que el segundo comenzará el 5 de julio y se extenderá hasta el 28 de noviembre. La Secretaría de Educación enfatiza que los directores y rectores de las instituciones públicas no pueden modificar las fechas de inicio para los estudiantes inscritos, aspecto que garantiza la uniformidad en el regreso a las actividades académicas.

El calendario oficial incluye también los recesos y vacaciones para los estudiantes. Durante el año, los alumnos de los colegios públicos contarán con 12 semanas de receso, repartidas en diferentes momentos: del 11 al 24 de enero previo al ingreso a clases, del 22 al 28 de marzo por Semana Santa, del 21 de junio al 4 de julio como receso de mitad de año, del 11 al 17 de octubre para la semana de receso escolar y, finalmente, del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028 como vacaciones de fin de año. Es importante recordar que el receso de enero corresponde al periodo previo a la apertura del ciclo académico y no a una interrupción del calendario escolar ya comenzado.

Por su parte, docentes y directivos regresan antes que los estudiantes: desde el 11 hasta el 24 de enero, tendrán jornadas de desarrollo institucional enfocadas en planeación educativa y organización interna. Además, participarán en semanas de desarrollo institucional en otras fechas clave, donde podrán ajustar y evaluar los proyectos pedagógicos de la institución, sin que ello signifique clases para los estudiantes.

El proceso de matrículas para 2027 coincide con la publicación de este calendario. Las familias que buscan nuevos cupos en colegios oficiales tienen hasta el 23 de diciembre de 2026 para hacerlo mediante la plataforma habilitada por la Secretaría de Educación. La formalización de matrícula para quienes van a continuar en el mismo colegio estará vigente hasta el 22 de enero de 2027. La estructura del calendario, en términos de semanas de clase, receso y desarrollo institucional, sigue lineamientos del Ministerio de Educación, aplicando exclusivamente para instituciones con calendario A.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo deben iniciar clases los estudiantes de colegios públicos en Bogotá en 2027?

Según la Resolución 1230 de la Secretaría de Educación del Distrito, el regreso a clases en los colegios públicos de Bogotá será el lunes 25 de enero de 2027, una fecha que es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones oficiales.

¿Qué son las semanas de desarrollo institucional en los colegios públicos?

Las semanas de desarrollo institucional son periodos en los que docentes y directivos trabajan en la planeación y organización del año escolar, evaluación y ajuste de los proyectos educativos, sin actividades académicas para los estudiantes, tal como detalla la Secretaría de Educación del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z