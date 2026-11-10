Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para una noche dedicada a celebrar el arte, la historia y el patrimonio cultural, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ convoca a residentes y visitantes este viernes 13 de noviembre de 2026, fecha en la que más de 80 museos, galerías y espacios culturales abrirán sus puertas con entrada gratuita y horarios extendidos. La actividad corresponde a la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos, gracias a la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

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El lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’ marca la programación de la jornada, que llegará a 14 localidades de la ciudad, buscando que estos espacios sean reconocidos como sitios de encuentro, diálogo y diversidad, según la información oficial. Un aspecto relevante de la noche será la conexión de Bogotá con instituciones culturales de 12 países iberoamericanos, incluidos Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú y Portugal, lo que permitirá compartir experiencias culturales en simultáneo.

Dentro de las actividades más relevantes, la Galería Santa Fe albergará la exposición colectiva ‘Símbolos de Abundancia’ a partir de las 6:00 p. m. Allí los asistentes podrán participar en talleres de creación de fanzines —publicaciones autoeditadas— y en la construcción de escudos comunitarios. Por su parte, el Museo de Bogotá presentará la obra ‘Me tragué la noche y se hizo cumbia’, dirigida por Estefanía López, también a las 6:00 p. m. en la Casa de los Siete Balcones. Esta puesta en escena integrará música, expresión corporal y evocación de la memoria.

La jornada incluye una variada agenda musical: la cantante lírica Rut Quiroz ofrecerá un recital en la Casa Sámano entre las 6:30 p. m. y las 7:00 p. m., mientras que a las 10:00 p. m., Gabriela Ponce —integrante de Buha 2030— presentará un espectáculo que fusiona el jazz, el rock experimental y los sonidos andinos. Los recorridos sugeridos pasan por sectores cargados de historia como La Candelaria, La Macarena y Teusaquillo; sin embargo, quienes quieran asistir deben consultar los horarios específicos de cada recinto, ya que algunas actividades comenzarán desde las 4:00 p. m.

¿Qué actividades destacan en la Noche de Museos de Bogotá 2026?

Durante la Noche de Museos de Bogotá 2026, la agenda destaca exposiciones colectivas como ‘Símbolos de Abundancia’ en la Galería Santa Fe, la obra ‘Me tragué la noche y se hizo cumbia’ en el Museo de Bogotá, conciertos como el de Rut Quiroz y fusiones musicales de Gabriela Ponce, según la información brindada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus entidades culturales.

¿Cuáles son los sectores recomendados para recorrer durante la Noche de los Museos en Bogotá?

Los sectores sugeridos para disfrutar los recorridos culturales en la Noche de los Museos 2026 son La Candelaria, La Macarena y Teusaquillo, de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Es clave revisar los horarios de cada espacio, pues las actividades inician en horarios variables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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