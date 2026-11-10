Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 11 de noviembre de 2026, varios sectores de Bogotá y el municipio de Cajicá en Cundinamarca enfrentan cortes programados en el servicio de energía, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora en las redes realizados por Enel Colombia. De acuerdo con la información suministrada por Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, estos cortes están dirigidos a garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico, al tiempo que buscan prevenir fallas futuras.

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Entre las zonas afectadas en Bogotá, se encuentran diferentes localidades y barrios específicos. En Engativá, el corte se realizará desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., afectando el sector del barrio Los Álamos, comprendido entre la calle 70 y la calle 72, y de la carrera 93 a la carrera 95. La localidad de Fontibón también tendrá suspensiones en los barrios El Chanco I y Modelia Occidental, en horarios diferenciados, iniciando a las 8:00 a. m. y 9:00 a. m., respectivamente, y extendiéndose hasta las 5:00 p. m. En Puente Aranda, el corte programado será en el barrio Salazar Gómez, entre la carrera 66 y la carrera 69, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

En Suba, los trabajos afectarán tanto a Casablanca Suba Urbano como a Villa del Prado, con intervenciones desde las 8:45 a. m. y 9:00 a. m., respectivamente. También se reportan cortes en Tunjuelito, Usaquén y Usme, en diferentes franjas horarias que inician desde las 7:30 a. m. y concluyen antes de las 5:45 p. m., en zonas como La Carolina, Rincón del Chicó, Santa Bárbara Central, Santa Bibiana y Porvenir.

Fuera de Bogotá, el municipio de Cajicá, en la vereda Chuntame, tendrá un corte de energía prolongado desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Según la información de Enel Colombia, estos trabajos se realizan para fortalecer el sistema eléctrico y evitar inconvenientes mayores en el futuro cercano.

Para enfrentar estos eventos, Enel Colombia recomienda a los usuarios desconectar sus electrodomésticos, organizar sus actividades teniendo en cuenta el horario del corte, procurar no abrir la nevera en repetidas ocasiones para conservar los alimentos, y permitir el ingreso del personal técnico autorizado. La compañía sugiere validar la identidad de los trabajadores llamando al 601 5 115 115, con el fin de garantizar la seguridad durante la intervención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz el 11 de noviembre de 2026?

Los cortes de luz programados por Enel Colombia este miércoles 11 de noviembre de 2026 afectan barrios en las localidades de Engativá (Los Álamos), Fontibón (El Chanco I y Modelia Occidental), Puente Aranda (Salazar Gómez), Suba (Casablanca Suba Urbano y Villa del Prado), Tunjuelito (Tunjuelito), Usaquén (La Carolina, Rincón del Chicó, Santa Bárbara Central y Santa Bibiana) y Usme (Porvenir).

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar electrodomésticos para evitar daños, planear sus actividades considerando los horarios del corte, evitar abrir repetidamente la nevera para conservar los alimentos, y permitir el ingreso del personal técnico autorizado, validando su identidad si es necesario para garantizar la seguridad de los residentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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