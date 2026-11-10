Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá a su medida’, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, representa un ambicioso esfuerzo de la Administración distrital por alcanzar una gestión pública más eficiente y cercana a la ciudadanía. De acuerdo con información oficial del Distrito, el propósito central es lograr ahorros cercanos a los $40.000 millones de pesos cada año, mediante la reorganización de entidades y la eliminación de procesos y funciones duplicadas dentro del aparato estatal.

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Para estructurar la propuesta, la Administración distrital efectuó un diagnóstico de carácter técnico. En este proceso se revisaron más de 900 documentos y se analizaron siete políticas estratégicas de gestión, junto con las competencias de 15 sectores y 61 entidades. Este ejercicio exhaustivo permitió descubrir oportunidades para mejorar la coordinación institucional y aprovechar de manera más eficiente las capacidades ya existentes en el Distrito.

Entre las medidas más relevantes planteadas en la iniciativa se incluyen la fusión o, en algunos casos, la supresión de entidades, así como el traslado de funciones entre organismos con mayor idoneidad y capacidad. Por ejemplo, la responsabilidad del pago de cesantías y pensiones se transferiría a la Secretaría Distrital de Hacienda, mientras que la atención a niños, niñas y jóvenes en situación de calle pasaría a ser responsabilidad de la Secretaría Distrital de Integración Social. Asimismo, la investigación educativa quedaría nuevamente bajo la Secretaría de Educación.

Otras propuestas consisten en la integración de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el traslado del Instituto para la Economía Social (IPES) a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). En el ámbito de la tecnología, se plantea que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) asuma la operación de analítica de datos, mientras que la Consejería Distrital de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) liderará la formulación de la política correspondiente.

Según el Distrito, estas acciones permitirían liberar recursos destinados a fortalecer la inversión pública y ampliar los programas dirigidos a la ciudadanía. Se estima que adicionalmente podrían eliminarse 53 cargos de libre nombramiento y remoción, representando una eficiencia de $9.300 millones por año.

El proyecto también prevé garantías para los servidores públicos: quienes pertenezcan a la carrera administrativa tendrán prioridad para ser incorporados en cargos equivalentes dentro de las nuevas entidades, y se respetarán los derechos laborales ya adquiridos y las convenciones colectivas. Además, se implementarán protecciones para madres y padres cabeza de familia, personas con discapacidad y trabajadores próximos a pensionarse. En cuanto a la atención ciudadana, se busca asegurar la continuidad y calidad de los servicios durante el proceso de ajuste.

De acuerdo con la Administración distrital, el proyecto de acuerdo será presentado al Concejo de Bogotá en febrero de 2027 y, de ser aprobado, su puesta en marcha tomaría entre seis meses y un año.

¿En qué consiste la iniciativa ‘Bogotá a su medida’ y cuáles son sus objetivos principales?

‘Bogotá a su medida’, propuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá, pretende reorganizar el funcionamiento del Distrito para ahorrar aproximadamente $40.000 millones de pesos anuales. Entre sus objetivos se encuentran eliminar duplicidades de funciones, fusionar entidades y trasladar competencias a organismos más idóneos, todo con la meta de lograr una administración más eficiente y beneficios directos para la ciudadanía, de acuerdo con información del Distrito.

¿Qué medidas se contemplan para proteger los derechos de los servidores públicos afectados por la reorganización?

La iniciativa prevé que los funcionarios de carrera administrativa tendrán prioridad para ser reubicados en cargos similares en las entidades receptoras, y que se respetarán las convenciones colectivas y los derechos laborales existentes. Además, se establecerán protecciones específicas para madres y padres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad y aquellos trabajadores próximos a cumplir los requisitos para la pensión, según la Administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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