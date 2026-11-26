La búsqueda de Angie Jácome terminó con una noticia dolorosa. Las autoridades confirmaron este jueves 26 de noviembre el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, quien había sido secuestrada el pasado 17 de agosto en Norte de Santander, junto a tres integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional.

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De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue encontrado en una zona rural del municipio de Ábrego, sobre la vía nacional que comunica con Ocaña. El hallazgo fue confirmado por las autoridades, que ahora deberán avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El caso de Angie Jácome había despertado preocupación desde agosto, cuando se conoció que fue privada de la libertad junto a los tres uniformados. El secuestro fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado que tiene presencia en diferentes zonas de Norte de Santander.

La confirmación de su muerte pone un desenlace trágico a más de tres meses de incertidumbre sobre su paradero. Entretanto, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y las circunstancias que rodearon el crimen.

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¿Qué se sabe del secuestro de Angie Jácome?

Angie Jácome fue secuestrada el 17 de agosto en Norte de Santander, junto a tres integrantes de la Dijín de la Policía. Desde entonces, su caso permaneció bajo seguimiento de las autoridades, en medio de las gestiones para establecer su ubicación y lograr su liberación.

Por ahora, la información oficial sobre el hallazgo es preliminar. Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen los detalles de este caso y entreguen información sobre las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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