Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una prolongada situación de tensión vivieron los trabajadores y clientes que estuvieron cerca de 20 horas secuestrados en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, así lo han dado a conocer varios empleados a partir de sus testimonios tras los hechos. De acuerdo con los relatos recogidos por medios, los secuestradores no solo mantenían amenazados a los rehenes, sino que también mostraban un comportamiento alterado, relacionado con el consumo de alcohol y actos violentos durante el cautiverio.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los testimonios más detallados fue el de Héctor Puello, quien trabaja en el área de panadería del establecimiento. Puello relató que los secuestradores, bajo los efectos del ron, intentaron obligar a los rehenes, incluyendo a los empleados, a beber licor en contra de su voluntad. Según narró, “prácticamente nos querían obligar a consumir licor, querían que tomáramos”, evidenciando la presión que sufrían dentro del local. Además, Puello aseguró que varios de sus compañeros fueron agredidos físicamente; un hombre armado mantuvo el dedo en el gatillo durante el tiempo que estuvieron sometidos y, en varias circunstancias, llegaron a golpear a los trabajadores.

Este patrón de conducta fue confirmado también por Eugenio María González, empleado del área de carnes, quien señaló que los captores no solo estaban armados y bajo los efectos del alcohol, sino que amarraron a los trabajadores utilizando elementos plásticos. Estos permanecieron en el suelo mientras los delincuentes exigían el dinero que buscaban. González describió a los secuestradores como “desesperados y borrachos” y reiteró que la presión por consumir alcohol fue dirigida especialmente hacia los hombres entre los rehenes.

Otro trabajador, Héctor Cuello, aportó más detalles al indicar que los secuestradores pusieron música dentro del almacén y obligaron a uno de los empleados a conseguir más bebidas. En su relato, Cuello afirmó haber sido pateado, mientras algunos compañeros recibieron golpes con las armas, hechos que agudizaron el miedo en esas horas de encierro.

La toma inició en la mañana del martes 24 de noviembre, cuando hombres armados ingresaron al supermercado Éxito, aparentemente con la intención de asaltar un vehículo transportador de valores. Como resultado, trabajadores y clientes fueron retenidos durante casi un día entero. Durante las negociaciones y el transcurso del secuestro, los responsables exigieron 7.000 millones de pesos y vehículos blindados. De acuerdo con los reportes, en la madrugada del miércoles 25 de noviembre, la Policía y Fuerzas Militares lograron intervenir y liberar a las personas retenidas. El operativo culminó con un presunto responsable muerto y varios capturados. Los testimonios de los trabajadores han permitido reconstruir la violencia y las medidas de presión ejercidas durante el secuestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de los rehenes en el asalto al Éxito de La Castellana en Cartagena?

De acuerdo con la información disponible, el rescate se produjo en la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando unidades de la Policía y las Fuerzas Militares intervinieron el almacén Éxito de La Castellana, donde trabajadores y clientes estuvieron secuestrados por cerca de 20 horas. El operativo permitió liberar a las personas retenidas, dejar un presunto responsable muerto y realizar varias capturas.

¿Qué vivieron los trabajadores durante el secuestro en el Éxito de Cartagena?

Durante el tiempo que estuvieron retenidos, los trabajadores sufrieron agresiones físicas, amenazas constantes y presiones psicológicas. Según testimonios citados, los secuestradores consumieron licor, pusieron música, obligaron a algunos rehenes a beber alcohol y ataron a los empleados mientras buscaban el dinero que exigían. Los relatos describen un ambiente de violencia e intimidación a lo largo de las horas que duró el secuestro.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.