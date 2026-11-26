Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un episodio poco común fue el que se vivió durante la audiencia judicial contra los dos hombres acusados de participar en el secuestro masivo sucedido dentro del almacén Éxito, ubicado en el sector La Castellana de Cartagena. La diligencia, que era transmitida y registrada en video, tuvo que ser interrumpida por la jueza de control de garantías, Ingrid Elena Reyes, cuando uno de los procesados, John Albeiro Mejía Blandón, empezó a dar muestras de estar perdiendo la atención e incluso parecía quedarse dormido mientras escuchaba los señalamientos presentados en su contra por parte de la Fiscalía.

Sigue a PULZO en Discover

Según los registros recogidos por medios de comunicación y conocidos el jueves 26 de noviembre, la funcionaria pidió a los custodios que proporcionaran agua al detenido para evitar que siguiera adormilado. La jueza expresó: "Perdón... El señor John Albeiro se está quedando dormido, les agradezco estar atentos. Custodios que les suministren agua por lo menos".

La jueza no solo se refirió al comportamiento de Mejía Blandón, también llamó la atención de ambos procesados en dos ocasiones durante la audiencia. En otro momento, ambos interrumpieron mientras la funcionaria explicaba sus derechos y las consecuencias procesales a las que estaban expuestos. Ante esto, la jueza les pidió guardar silencio, recordarles la importancia de comprender la exposición, y enfocarse en la cámara para el correcto desarrollo de la diligencia. Luego de ser reprendidos, ambos detenidos se mostraron sonrientes ante las cámaras que registraban el procedimiento.

Los señalados en este caso fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón. De acuerdo con la Fiscalía, son acusados de haber participado en la retención de 87 personas dentro del Éxito, durante unas 17 horas; el ente investigador indicó que las víctimas fueron utilizadas como rehenes y escudos humanos como parte de las exigencias económicas y logísticas que pretendían imponer los secuestradores. Mejía Blandón habría cumplido funciones de vigilancia y control, mientras que Torres Manco habría ejercido la labor de sometimiento de las víctimas en el lugar.

La Fiscalía imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, en calidad de coautores. Al ser consultados acerca de los cargos, los dos implicados no aceptaron las imputaciones. La jueza declaró legales las capturas y dejó constancia de la formalización de su vinculación al proceso penal, el cual sigue en curso para esclarecer su responsabilidad en los hechos, que terminaron con el rescate de todas las personas retenidas tras el operativo llevado a cabo por la Fuerza Pública en las primeras horas del miércoles 25 de noviembre. Las medidas y actuaciones judiciales se mantienen en desarrollo, según lo declarado por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la jueza interrumpió la audiencia contra los acusados del secuestro en el Éxito de Cartagena?

La jueza Ingrid Elena Reyes interrumpió la audiencia contra los procesados John Albeiro Mejía Blandón y Juan Camilo Torres Manco porque uno de ellos, Mejía Blandón, parecía quedarse dormido durante la exposición de cargos de la Fiscalía. Además, la jueza debió llamarlos al orden nuevamente cuando interrumpieron sus explicaciones sobre los derechos y consecuencias jurídicas de la imputación, recordándoles la importancia de seguir atentos y respetar la diligencia judicial, según los registros difundidos el 26 de noviembre.

¿Cuál es la acusación de la Fiscalía contra los señalados por el secuestro masivo en el almacén Éxito de Cartagena?

La Fiscalía imputó a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores. Se les señala de retener a 87 personas durante casi 17 horas en el Éxito de La Castellana, usándolas como rehenes y escudos humanos para exigir recursos económicos y logísticos. Ambos fueron capturados tras el operativo de rescate y no aceptaron los cargos durante la audiencia.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.