La decisión sobre el futuro judicial de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados por el secuestro de decenas de personas en un almacén Éxito de Cartagena, tendrá que esperar unos días más. La audiencia en la que se definirá si ambos son enviados a prisión mientras avanza el proceso fue aplazada por la juez que lleva el caso.

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Dicha diligencia quedó programada para el lunes 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana. En esa sesión, la funcionaria judicial deberá resolver si impone medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos hombres, quienes fueron capturados tras el operativo que puso fin a la toma de rehenes en el establecimiento comercial.

La postergación obedeció a que la juez necesita revisar en su totalidad las entrevistas practicadas a las víctimas. Ese material, que hace parte de los elementos expuestos durante el proceso, está consignado en un archivo de 178 folios.

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En ese sentido, la revisión de esos testimonios será uno de los puntos que tendrá en cuenta la funcionaria antes de decidir si los procesados deben permanecer privados de la libertad mientras continúa la investigación. Por ahora, la audiencia quedó pendiente y la determinación sobre su situación jurídica se conocerá en la nueva fecha.

Qué delitos les imputaron a los capturados por el secuestro en Cartagena

La Fiscalía les atribuyó a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón el delito de secuestro extorsivo agravado, en calidad de coautores, por su presunta participación en la retención de las 87 personas que quedaron atrapadas en el almacén Éxito de Cartagena durante cerca de 16 horas. Durante la audiencia de imputación, realizada el miércoles 25 de noviembre, los dos hombres fueron consultados por la jueza sobre si aceptaban los cargos, pero ambos respondieron que no.

La funcionaria judicial dejó constancia de que los procesados no reconocieron responsabilidad frente a la acusación y explicó que, pese a esa decisión, quedaban formalmente vinculados al proceso penal en calidad de imputados. Su abogado, José Ricaurte, manifestó que se declararían inocentes y no presentó oposición a la legalización de las capturas.

#Atención Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía no aceptaron los cargos imputados por el secuestro de 87 personas en el almacén Éxito en Cartagena. La Fiscalía los acusa del delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores. https://t.co/TTO7UK5Lbp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2026



En cuanto a la identificación de los detenidos, durante la diligencia judicial se conoció que las autoridades verificaron sus identidades mediante un cotejo de huellas dactilares. Según lo reportado por Infobae, un perito en lofoscopia comparó las impresiones tomadas durante el procedimiento con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil y confirmó la correspondencia.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.