Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para ser el epicentro de uno de los encuentros académicos de mayor relevancia en el ámbito de la investigación de operaciones: la XXIII Conferencia Latino-Iberoamericana de Investigación de Operaciones (CLAIO 2026). Este evento, programado para desarrollarse entre el 23 y el 26 de noviembre de 2026 en la Pontificia Universidad Javeriana, congregará a investigadores, profesionales y estudiantes de diferentes partes del mundo interesados en el uso estratégico de datos, modelos matemáticos y herramientas de simulación para resolver desafíos reales en múltiples sectores, de acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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La organización de CLAIO 2026 corre por cuenta de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa (ASOCIO), que también aprovechará el escenario para desarrollar su sexto congreso nacional. Además, este evento forma parte de la agenda de la Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación Operativa (ALIO), que ha venido realizando estas conferencias bianualmente desde 1982, consolidándose como el principal foro regional en esta disciplina.

El arribo de este Congreso a Bogotá es el resultado de la gestión articulada entre el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana. Tal como resaltó Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, captar un encuentro de la magnitud de CLAIO favorece el posicionamiento de Bogotá como sede de grandes eventos internacionales y potencia el intercambio de conocimientos entre comunidades académicas. Vásquez destacó que, durante los cuatro días de la conferencia, las universidades de la ciudad podrán fortalecer lazos con redes de investigación internacionales, compartir avances y abrir la puerta a futuras colaboraciones.

La agenda contempla conferencias plenarias y espacios de formación especializados, enfocados en la aplicación de modelos de simulación para mejorar la gestión en servicios de urgencias, optimizar la asignación de recursos y calcular tiempos de espera, entre otros temas. También se tratarán modelos matemáticos para entender situaciones donde las decisiones de un grupo dependen de las acciones de otros, facilitando el estudio de problemas complejos y la planificación eficiente.

La programación detallada y demás novedades sobre la XXIII Conferencia Latino-Iberoamericana de Investigación de Operaciones (CLAIO 2026) pueden consultarse en el sitio oficial del evento, según información publicada por ASOCIO.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es CLAIO 2026 y por qué es importante para Bogotá?

CLAIO 2026 es la vigesimotercera edición de la Conferencia Latino-Iberoamericana de Investigación de Operaciones, organizada por ASOCIO y parte de la agenda de ALIO. Su relevancia para Bogotá radica en su capacidad para reunir a la comunidad académica internacional y fortalecer la posición de la ciudad como destino para eventos científicos y académicos de alto nivel.

¿Qué temas se trabajarán en la XXIII Conferencia Latino-Iberoamericana de Investigación de Operaciones?

Durante la CLAIO 2026 se abordarán temas como la utilización de modelos matemáticos y de simulación para anticipar la llegada de pacientes a los servicios de urgencias, optimizar el uso de recursos y analizar escenarios complejos en los cuales las decisiones de un equipo dependen de las acciones de otros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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