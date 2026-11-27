Por: CENET

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La festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos provoca ajustes notables en el calendario habitual de los mercados financieros, especialmente en las bolsas más relevantes, como la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq. Según el reporte, este jueves ambas permanecen cerradas durante todo el día para conmemorar el festivo nacional. El impacto no solo radica en la suspensión de operaciones, sino también en el ambiente de cautela que ha caracterizado recientemente a los inversionistas, quienes han debido analizar con atención factores como el desempeño de las compañías tecnológicas, los datos más recientes de inflación y las expectativas respecto a futuras decisiones de la Reserva Federal, entidad que regula la política monetaria en Estados Unidos.

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La reapertura de los mercados se dará el viernes, aunque de acuerdo con la información, la actividad será limitada a una sesión más corta, costumbre extendida tras el Día de Acción de Gracias. Estas jornadas suelen mostrar menor volumen de negociación, particularmente debido a la ausencia parcial de inversionistas institucionales. Esta disminución en el flujo de operaciones puede generar que los precios sean más sensibles a cualquier noticia o evento inesperado, amplificando los movimientos y aumentando la volatilidad del mercado.

Un punto de especial atención continúa estando en el sector tecnológico. En la última jornada previa al festivo, el índice Nasdaq experimentó algunas caídas, mientras que varias de las grandes compañías tecnológicas sintieron presiones sobre sus precios. Según lo señalado, los inversionistas sopesan temas como las valoraciones actuales de las empresas, las proyecciones de retorno en inversiones relacionadas con inteligencia artificial y la necesidad de nuevos fondos para expandir infraestructuras, como los centros de datos.

Asimismo, el comportamiento de la inflación en Estados Unidos sigue siendo un motivo de seguimiento. Los datos más recientes respecto al Índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por su sigla en inglés) revelan que este indicador permanece por encima de la meta establecida por la Reserva Federal. Esta situación prolonga la incertidumbre sobre la duración de las tasas de interés elevadas, ya que la institución se mantiene vigilante respecto a la estabilidad de precios.

El Black Friday surge también como otro elemento a considerar, ya que los resultados de ventas en esta tradicional jornada son interpretados como un termómetro del consumo. El reporte indica que las cifras ayudarán a medir el gasto real de los hogares y, en consecuencia, entregarán señales relevantes sobre la solidez de la economía estadounidense, en la que el consumo tiene un peso considerable. Un buen desempeño en ventas alentaría las expectativas de crecimiento económico, mientras que resultados menores avivarían dudas sobre una posible desaceleración.

Finalmente, la celebración en Estados Unidos tiene repercusión internacional. En Colombia, por ejemplo, el cierre de los mercados estadounidenses afecta el funcionamiento del mercado cambiario local. Durante el jueves 26 de noviembre, las operaciones de dólar se realizan bajo la modalidad Next Day, y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para ese día es de $3.630,89. Con la normalización de las operaciones desde el viernes y la semana siguiente, el enfoque de los inversionistas seguirá enfocado en la inflación, en las señales que emita la Reserva Federal y en la evolución del consumo estadounidense, factores decisivos para el camino de los mercados globales cuando se acerca el final de 2026.

¿Por qué cierran la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq durante Acción de Gracias?

El cierre de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq durante Acción de Gracias responde a que en Estados Unidos este día es un festivo nacional, según señala el reporte. Estas bolsas suspenden todas sus actividades en dicha fecha, siguiendo una tradición ampliamente establecida en el calendario financiero estadounidense.

¿Qué significa que las operaciones del dólar en Colombia sean modalidad Next Day?

La modalidad Next Day implica que las transacciones con dólares que se efectúan en Colombia durante un festivo nacional en Estados Unidos, como Acción de Gracias, son liquidadas al siguiente día hábil en que los mercados estadounidenses reabren. Esto se hace para ajustar los procesos ante el cierre temporal de los mercados internacionales de referencia.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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