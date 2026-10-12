Rechazo e indignación ha causado la actitud de José Armando García, conocido con el alias de ‘Picapiedra’, durante la audiencia en la que se le imputaron cargos por el presunto abuso de una mujer de 70 años. Los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 5 de octubre, cuando la víctima transitaba por un sendero rural.

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De acuerdo con la información de la Fiscalía, el hombre habría aprovechado la vulnerabilidad de la adulta mayor para someterla por la fuerza y agredirla en una zona boscosa.

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El caso ha despertado preocupación no solo por la gravedad de los hechos denunciados, sino también por el comportamiento del señalado durante la diligencia judicial.

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Según la descripción presentada por el ente acusador, el ataque habría ocurrido antes del amanecer, cuando la mujer se encontraba en un camino rural. La Fiscalía sostuvo que el procesado habría utilizado la fuerza para someter a la víctima y llevarla hasta una zona boscosa, donde presuntamente cometió la agresión en contra de su voluntad.

En la imputación, el ente acusador describió las circunstancias en las que, al parecer, se produjo el ataque y destacó que el señalado conocía la edad de la mujer y su condición de vulnerabilidad.

Por estos hechos, García fue señalado del delito de acceso carnal violento, una conducta de especial gravedad por las circunstancias que rodearían la agresión.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la diligencia fue el comportamiento de alias ‘Picapiedra’. Según la información suministrada, el hombre pasó por diferentes estados mientras se desarrollaba la audiencia: en algunos momentos se le observó riendo, en otros llorando y también durmiendo en su asiento.

Su actitud habría sorprendido incluso a la jueza que presidía la diligencia, en medio de la discusión judicial sobre los hechos por los que era investigado. Sin embargo, cuando llegó el momento de pronunciarse sobre su responsabilidad, García aceptó los cargos que le fueron imputados.

Esta aceptación representa un paso relevante dentro del proceso penal, aunque las consecuencias jurídicas y la eventual sanción deberán definirse conforme al trámite judicial correspondiente.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia contra las personas mayores en Colombia, especialmente contra las mujeres, quienes continúan siendo las principales víctimas de este tipo de delitos.

De acuerdo con cifras atribuidas al director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, la toma de exámenes a adultos mayores por presunto abuso aumentó un 31,43 %.

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El funcionario también señaló que las mujeres representan cerca del 80 % de los casos relacionados con delitos de abuso, según las cifras mencionadas en su declaración. Además, advirtió sobre el incremento de las lesiones no fatales en esta población.

Estas cifras evidencian la importancia de fortalecer las medidas de prevención, atención y protección para las personas mayores, así como las rutas de denuncia y acompañamiento a las víctimas.

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