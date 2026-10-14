Por: Gol Caracol

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La inesperada cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, ha dejado abierta una serie de interrogantes entre aficionados y autoridades del fútbol colombiano. De acuerdo con la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), el compromiso, que debía disputarse en el estadio El Campín de Bogotá el martes 13 de octubre a las 8:30 p. m., no pudo llevarse a cabo debido a las malas condiciones de la cancha, una situación que se presentó a escasos minutos del inicio. Esta decisión, tomada con el objetivo de proteger la integridad de los futbolistas, ha generado inquietudes sobre posibles consecuencias en los resultados deportivos, específicamente si Once Caldas podría reclamar los puntos del partido como si se tratara de un triunfo.

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En medio de la discusión, Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, explicó en entrevista con el canal ‘ESPN’ que la suspensión del encuentro fue consecuencia de una circunstancia ajena a los equipos. Al respecto, Zuluaga fue enfático al afirmar: “No. En este momento, fue una fuerza mayor”, descartando la posibilidad de que el conjunto de Manizales reciba los puntos automáticamente sin disputar el partido.

El dirigente amplió los detalles sobre el proceso de revisión del estadio. Indicó que la gramilla había permanecido cubierta, atendiendo las recomendaciones de los expertos, quienes estimaban una posible mejora. Sin embargo, al destapar el campo poco antes del encuentro, comprobaron que no había evolución favorable: “El estadio tuvo una inspección. Ayer (lunes) estaba tapada la gramilla... Cuando la destaparon, vimos de que no”, relató Zuluaga.

Asimismo, justificó que la determinación de aplazar el compromiso no se pudiera tomar con mayor antelación, ya que las condiciones climáticas y las lluvias obligaron a mantener la cancha tapada hasta la jornada misma del partido. En palabras de Zuluaga, “la decisión no se tomó antes porque la cancha estaba cubierta, debido a las lluvias y demás... se tomó la decisión de no arriesgar a los jugadores o quedáramos peor, ya que la gramilla se iba a levantar, siendo un bochorno”. El directivo subrayó la importancia de evitar mayores daños tanto a la integridad de los futbolistas como al estado mismo del terreno de juego.

Por ahora, el partido entre Millonarios y Once Caldas continúa aplazado, a la espera de un nuevo anuncio oficial por parte de Dimayor sobre la reprogramación del duelo correspondiente a la Liga BetPlay II-2026. La polémica por el deterioro de la cancha también se relaciona con eventos previos en el estadio, como los conciertos de BTS, que según Dimayor influyeron en el estado actual del césped.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Dimayor decidió aplazar el partido Millonarios vs. Once Caldas en El Campín?

De acuerdo con declaraciones del presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, la decisión de aplazar el partido se debió a que el terreno de juego no reunía las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los jugadores. La cancha había permanecido tapada por las lluvias, y solo cuando fue descubierta se evidenció el deterioro, lo que obligó a suspender el encuentro para prevenir cualquier riesgo y evitar mayores daños.

¿Es posible que Once Caldas reclame los puntos tras la suspensión del partido con Millonarios?

Según confirmó Carlos Mario Zuluaga en entrevista para ‘ESPN’, el Once Caldas no tiene la posibilidad de recibir los puntos por la cancelación, ya que la causa de la suspensión fue catalogada como “fuerza mayor”. Dimayor aclaró que este tipo de circunstancias, ajenas a los clubes involucrados, impide que uno de los equipos reclame el triunfo sin disputar el enfrentamiento en la cancha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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