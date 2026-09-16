Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dayro Moreno, delantero oriundo de Chicoral, Tolima, llegó a sus 41 años consolidado como una de las máximas figuras del fútbol colombiano. Según lo reseñado por El Nuevo Día, su historia deportiva está marcada por un impresionante recorrido, récords que lo colocan en la élite de los artilleros nacionales y una vigencia que desafía el paso del tiempo. Desde sus primeros pasos en el profesionalismo con Once Caldas, equipo con el que inició una carrera plagada de éxitos, Dayro se destacó por un olfato goleador que le permitió grabar su nombre en la historia del balompié colombiano.

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Lo que diferencia a Dayro Moreno de otros futbolistas es la constancia con la que se mantuvo en los primeros planos, logrando que su carrera trascienda varias generaciones. Más de dos décadas después de su debut, su nombre continúa encabezando las conversaciones cada vez que se habla de goleadores históricos en Colombia. Así lo demuestra la cifra que resalta El Nuevo Día: Dayro suma 386 goles como profesional, lo que lo consagra como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

En la Primera División de Colombia, sus 264 anotaciones lo ubican también como el primer artillero en la tabla histórica de goleadores. Particularmente, su paso por Once Caldas tiene un significado especial, pues allí logró convertirse en el máximo goleador de la historia del club con 178 goles, superando una marca que perteneció durante años al argentino Sergio Galván Rey.

El delantero ha tenido también destacados ciclos en equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Junior y Atlético Bucaramanga, así como experiencias internacionales. Independientemente de la camiseta, su sello fue siempre el gol: en cada club sumó cifras que, con los años, se transformaron en récords prácticamente inigualables.

Actualmente, a sus 41 años, Dayro Moreno persigue la meta de llegar a los 400 goles profesionales, restándole menos de 20 anotaciones para lograrlo. Este nuevo desafío da cuenta de una carrera que, más allá de los números, se convirtió en un legado para los jóvenes futbolistas de Tolima y de todo el país. El tiempo avanza, pero Dayro sigue sumando alegrías y mostrando una vigencia pocas veces vista en la liga colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles ha marcado Dayro Moreno en el fútbol profesional colombiano?

De acuerdo con El Nuevo Día, Dayro Moreno ha sumado 386 goles como futbolista profesional en todos los torneos donde ha participado y acumula 264 anotaciones en la Primera División de Colombia, cifras que lo posicionan como el máximo goleador histórico tanto a nivel nacional como en la liga local.

¿Cuál es el récord de Dayro Moreno con el Once Caldas?

En el Once Caldas, club donde inició y consolidó su carrera, Dayro Moreno es el máximo goleador histórico. Según lo reseñado en El Nuevo Día, alcanzó la marca de 178 tantos, superando a figuras emblemáticas como Sergio Galván Rey y consolidando así su lugar en la historia del equipo de Manizales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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