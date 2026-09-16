Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima vivió una noche para el olvido este miércoles tras caer 1-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, en un compromiso donde el equipo visitante mostró grandes dificultades para hilvanar jugadas y conquistar el empate. Según el relato de El Nuevo Día, el conjunto pijao volvió a sumar una derrota en una presentación marcada por la falta de claridad en el ataque y escasas respuestas dentro del campo para cambiar la historia a su favor.

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La diferencia en el marcador se estableció muy temprano, apenas en el minuto siete. Dayro Moreno, celebrando su cumpleaños número 41, fue protagonista al recibir una habilitación precisa de Juan Cuesta. Moreno, quien sigue ampliando su legado goleador en el fútbol colombiano, conectó un potente remate con pierna derecha que derrotó al arquero rival y ubicó el balón en el ángulo izquierdo del arco. Este tanto resultó definitivo para el desarrollo del encuentro, y consolidó un nuevo registro para Dayro, al recibir elogios de la prensa por su vigencia, como resaltó El Nuevo Día.

En adelante, al Deportes Tolima se le hizo cuesta arriba encontrar el rumbo. El equipo intentó diferentes alternativas ofensivas, pero sus aproximaciones carecieron de profundidad y las opciones de gol se diluyeron por imprecisión o buena respuesta del arquero de Once Caldas. Los remates fuera del arco y disparos controlados por el portero rival marcaron la tónica de un Tolima sin inspiración ofensiva.

Para el segundo tiempo, el técnico intentó refrescar la nómina con ingresos de Jader Valencia, Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Santiago Joven y Shean Barbosa. Sin embargo, ni las variantes en el banquillo se tradujeron en un cambio en el marcador. En los minutos finales, los remates de Santiago Joven y Jan Angulo representaron las últimas esperanzas de Tolima, pero el arco continuó cerrado. Finalmente, Once Caldas administró su ventaja y se quedó con los tres puntos, mientras el equipo pijao regresó con nuevas preocupaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el desempeño del Deportes Tolima frente al Once Caldas en Manizales?

De acuerdo con El Nuevo Día, el Deportes Tolima mostró un fútbol deslucido y sin profundidad durante la mayor parte del partido contra Once Caldas. A pesar de los cambios en la formación y las oportunidades al final del juego, el equipo no logró concretar opciones y terminó sumando una nueva derrota.

¿Quién fue el protagonista en la victoria del Once Caldas sobre Tolima y por qué?

El protagonista del partido fue Dayro Moreno, quien marcó el único gol tras una asistencia de Juan Cuesta y celebró su cumpleaños número 41 anotando para Once Caldas. Su experiencia y acierto frente al arco marcaron la diferencia, logrando un gol determinante en los primeros minutos del juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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