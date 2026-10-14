Por: Portal Bogotá

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La salud mental de niñas, niños y adolescentes en Bogotá ha sido colocada en el centro de las políticas educativas, como resalta la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Mediante la Oficina para la Convivencia Escolar (OCE), se han implementado estrategias específicas que buscan fortalecer el bienestar de las comunidades educativas y promover habilidades socioemocionales, así como la prevención de riesgos que puedan afectar el desarrollo de estudiantes y jóvenes. Todo ello se enmarca en iniciativas como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, orientadas a garantizar entornos escolares protectores.

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De acuerdo con la SED, el enfoque de cuidado inicia con la prevención y la escucha activa, permitiendo que las escuelas sean lugares capacitados para identificar señales de alerta y activar redes de apoyo cuando sea necesario. Esto se traduce en acciones concretas como ‘Escuelas con Emociones’, programa descrito por David Navarro, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar, el cual articula diferentes estrategias con el fin de fortalecer no solo la convivencia sino también las habilidades emocionales y ciudadanas, procurando la construcción de entornos seguros para estudiantes, docentes, familiares y el resto de la comunidad educativa, como indicó la SED.

Una de las herramientas destacadas dentro de este programa es ‘Aulas con Emoción’. Este componente fortalece competencias como el autoconocimiento, la empatía, la regulación emocional y la capacidad para tomar decisiones informadas. Al mismo tiempo, la estrategia ofrece herramientas para directivos y docentes, permitiendo el acompañamiento efectivo en el desarrollo emocional de estudiantes. Hablar y preguntar abiertamente por el bienestar emocional, según la SED, no aumenta riesgos, sino que puede reducir el aislamiento y ayudar a superar los estigmas, facilitando el acceso oportuno a apoyo.

El concepto de ‘sociocuidado’ es clave: implica una responsabilidad compartida entre estudiantes, familias y personal educativo para identificar señales de alerta y acompañar sin juzgar. Además, la SED cuenta con el Sistema de Alertas para reportar y atender situaciones de gravedad, como conductas suicidas, actos de violencia o el consumo problemático de sustancias. Equipos territoriales de la OCE ofrecen acompañamiento y articulan las rutas de atención junto con sectores de salud o protección, fortaleciendo la reacción ante dichas situaciones.

Entre enero y septiembre de este año, los equipos de la SED desarrollaron más de 37 mil acciones en colegios y familias, impactando a más de 728 mil miembros de la comunidad educativa en Bogotá. Estas intervenciones incluyeron desde la gestión emocional y el manejo del duelo hasta la prevención de violencias y acompañamiento en casos de discriminación. La SED enfatiza que el cuidado de la salud mental es un compromiso colectivo y requiere de la participación activa de familias, docentes y estudiantes para construir ambientes escolares seguros y solidarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estrategias de la Secretaría de Educación de Bogotá para cuidar la salud mental en colegios oficiales?

Según la Secretaría de Educación del Distrito, destacan programas como ‘Escuelas con Emociones’ y ‘Aulas con Emoción’, que trabajan en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la prevención de riesgos y la promoción de entornos seguros mediante el acompañamiento de docentes, estudiantes y familias. Estos se acompañan del Sistema de Alertas y equipos territoriales que gestionan situaciones prioritarias y articulan respuestas con entidades de salud.

¿Qué significa sociocuidado en el contexto escolar de Bogotá?

En el marco de las estrategias educativas de Bogotá, el ‘sociocuidado’ es la idea de que toda la comunidad educativa comparte la responsabilidad de identificar señales de alerta, acompañar a quienes lo requieran y pedir ayuda sin estigmatización, fortaleciendo así la capacidad del entorno escolar para cuidar el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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