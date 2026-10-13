Daniel Briceño, junto con los también congresistas Mauricio Toro, María Lucía Villalba y Catherine Juvinao, radicó un proyecto de ley que busca regular las plataformas de movilidad como Uber, Cabify y DiDi, al tiempo que plantea cambios para mejorar las condiciones de los taxistas en Colombia.
La iniciativa pretende poner fin a la disputa entre conductores de plataformas digitales y taxistas mediante reglas que, según sus autores, permitan equilibrar las cargas, promover la libre competencia y beneficiar a los usuarios.
Junto q @MauroToroO @Maluvillalba y @CathyJuvinao radicamos el proyecto de ley para regular las plataformas de movilidad como Uber, Cabify, DIDI y otras, pero que también busca nivelar la cancha con los señores taxistas en el país.
Queremos acabar la histórico pelea entre… pic.twitter.com/MZO80ONu18Lee También
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— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 13, 2026
El proyecto propone crear una nueva categoría denominada Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales, que podría operar con vehículos particulares o de servicio público.
Para los taxistas, la propuesta contempla desmontar el sistema de cupos, permitir el uso de tarifas dinámicas cuando trabajen mediante plataformas, eliminar trámites considerados innecesarios y modernizar las reglas que regulan la prestación del servicio.
Además, el proyecto establece una contribución no tributaria del 1,5 % sobre los ingresos de las plataformas.
Los recursos recaudados se destinarían a programas de formación para transportadores, vivienda para taxistas, conductores y otros trabajadores del sector, mantenimiento de la malla vial y medidas de protección y cobertura en salud para los conductores.
Briceño aseguró que la iniciativa busca modernizar el transporte en Colombia y establecer condiciones más equilibradas para todos los actores del sector.
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