Daniel Briceño, junto con los también congresistas Mauricio Toro, María Lucía Villalba y Catherine Juvinao, radicó un proyecto de ley que busca regular las plataformas de movilidad como Uber, Cabify y DiDi, al tiempo que plantea cambios para mejorar las condiciones de los taxistas en Colombia.

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La iniciativa pretende poner fin a la disputa entre conductores de plataformas digitales y taxistas mediante reglas que, según sus autores, permitan equilibrar las cargas, promover la libre competencia y beneficiar a los usuarios.

El proyecto propone crear una nueva categoría denominada Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales, que podría operar con vehículos particulares o de servicio público.

Para los taxistas, la propuesta contempla desmontar el sistema de cupos, permitir el uso de tarifas dinámicas cuando trabajen mediante plataformas, eliminar trámites considerados innecesarios y modernizar las reglas que regulan la prestación del servicio.

Además, el proyecto establece una contribución no tributaria del 1,5 % sobre los ingresos de las plataformas.

Los recursos recaudados se destinarían a programas de formación para transportadores, vivienda para taxistas, conductores y otros trabajadores del sector, mantenimiento de la malla vial y medidas de protección y cobertura en salud para los conductores.

Briceño aseguró que la iniciativa busca modernizar el transporte en Colombia y establecer condiciones más equilibradas para todos los actores del sector.

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