Por: VALORA ANALITIK

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Un proyecto de ley busca legalizar el funcionamiento y el uso de plataformas como Uber, al tiempo que propone medidas de fondo para los taxis en Colombia.

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La iniciativa ya fue radicada ante el Congreso de la República y, de ser aprobada, introduciría modificaciones sustanciales tanto para los conductores como para los usuarios.

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De entrada, el proyecto aclara que no se acabará con los taxis en Colombia; por el contrario, incorpora un capítulo específico para modernizar el servicio público individual de taxi.

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“Además, creará un fondo para financiar programas sociales en el sector transporte, financiado por las plataformas intermediarias de transporte”, dicen los promotores de la iniciativa.

Lo anterior quiere decir que se creará una “Contribución No Tributaria” equivalente al 1,5 % del ingreso neto de la plataforma intermediaria de transporte.

¿Los recursos se usarán en favor de los taxis en Colombia?

El proyecto de ley aclara que ese dinero se destinará a planes muy específicos:

Formación de transportadores

Reconversión laboral y sustitución de vehículos de tracción animal

Programas de vivienda para taxistas, conductores y transportadores

Mantenimiento de la malla vial

Protección y cobertura en salud para conductores

(Recomendado: Gobierno De la Espriella explica por qué los taxis deberán tener planilla gratis para circular en varios)

“Además, las plataformas tendrían que contratar pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para pasajeros, conductores y terceros. Estas pólizas serían complementarias al SOAT”, dicen los proponentes de la ley.

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