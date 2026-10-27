Así como han surgido revelaciones sobre el accidente de ‘Kbeto’ Zuleta, otra impactante situación salió a flote en medio de los seguimientos de las autoridades en Manizales.

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El tema quedó en evidencia en el centro comercial Fundadores (ver mapa) en Manizales, en donde las autoridades hallaron un cadáver dentro de las instalaciones en la noche del lunes 26 de octubre de 2026.

De acuerdo con los reportes de bomberos, replicados por la cuenta de Instagram de Manizales en vivo, el registro de las cámaras de seguridad resultó determinante para este descubrimiento.

El propio establecimiento se encargó de informar acerca de la entrada de un habitante de calle que entró sin ser detectado y del que luego no se volvió a observar nada más en esas imágenes de archivo.

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El problema fue que este ingreso se presentó en el marco del incendio que sufrió el centro comercial Fundadores el pasado jueves 22 de octubre de 2026 en la noche, lo que provocó su cierre temporal.

Precisamente, en medio de la investigación para establecer las causas de esa conflagración fue que se encontró el registro sobre el mencionado hombre del que hasta ahora se desconoce su identidad.

Lo cierto es que las autoridades indicaron que necesitaron del uso de tres perros de rescate traídos desde Pereira para llevar a cabo la búsqueda del mencionado habitante de calle.

El reporte indicó que hubo tres puntos claves dentro de ese seguimiento, lo que desembocó en el hallazgo definitivo de un cadáver bajo los escombros del incendio que sufrió el establecimiento.

Fiscalía y Policía ya tienen la investigación respectiva de este nuevo acontecimiento que causó sorpresa entre propios y extraños, en un reconocido establecimiento a nivel nacional.

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Cabe recordar que en el centro comercial en cuestión hay puntos de grandes almacenes como Éxito, Smartfit y Cine Colombia, entre otros, además de diferentes bancos como Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá.

¿Quién es el dueño del centro comercial Fundadores?

El centro comercial Fundadores opera bajo el control patrimonial de inversionistas institucionales y firmas constructoras que estructuraron su desarrollo en el corazón de la capital caldense.

La edificación abrió sus puertas al público en el año dos mil diez, transformando la dinámica mercantil del departamento de Caldas con un moderno complejo de gran escala.

La constructora colombiana Arquitectura y Concreto lideró el levantamiento técnico de la infraestructura, coordinando el diseño urbano, la planeación espacial y las fases de montaje constructivo del inmueble.

A su vez, el proyecto inmobiliario integró la participación de fondos de inversión colectiva y patrimonios autónomos fiduciarios para financiar la adquisición de los predios y su posterior operación.

Esta estructuración permitió vincular a múltiples inversionistas corporativos que ostentan participaciones económicas proporcionales sobre las zonas comunes, los locales comerciales arrendados y los parqueaderos vehiculares del recinto.

El complejo reúne a destacadas marcas de comercio minorista, salas cinematográficas, cadenas bancarias y grandes superficies comerciales que funcionan bajo contratos de alquiler de largo plazo.

Por consiguiente, la propiedad jurídica del centro comercial no pertenece a una sola persona natural, sino a un conglomerado administrado por firmas fiduciarias y gestoras inmobiliarias nacionales.

La administración central supervisa el funcionamiento logístico de la copropiedad, asegurando el mantenimiento de las instalaciones y coordinando las estrategias de mercadeo para atraer visitantes locales y turistas.

El complejo ocupa una posición geográfica estratégica sobre la calle treinta y tres, conectando sectores residenciales tradicionales con las vías arterias más transitadas del municipio manizaleño.

La infraestructura cuenta con varios niveles comerciales, amplias áreas de plazoleta de comidas, pasillos peatonales techados y un nutrido portafolio de bienes y servicios para los hogares.

Su desarrollo representó un hito trascendental en la modernización económica regional, impulsando la formalización del empleo local y atrayendo inversión de capital privado al Eje Cafetero.

Los fondos inmobiliarios continúan gestionando activamente las rentas del inmueble para garantizar dividendos atractivos a los tenedores de títulos y fortalecer la ocupación de los locales.

De igual forma, la administración del centro comercial implementa mejoras continuas en seguridad privada, eficiencia energética y confort ambiental para conservar su alta competitividad frente a nuevos desarrollos comerciales.

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