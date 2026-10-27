Por: Caracol TV

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En la compleja y riesgosa zona rural del noreste antioqueño, un episodio marcó la cotidianidad del conflicto armado en Colombia. El soldado Andrés Casterbondo Macías experimentó una de las pruebas más exigentes de su vida al sobrevivir durante seis días aislado en las montañas, después de quedar desconectado de su unidad militar tras una emboscada violenta. Según Noticias Caracol, la arremetida fue ejecutada por las disidencias armadas que operan bajo la estructura de alias Calarcá, quienes lanzaron más de 50 drones cargados con explosivos para sorprender y atacar al Ejército Nacional. En medio de esta ofensiva, las granadas disparadas desde el aire lograron dispersar a la tropa y dejar a Casterbondo completamente solo y rodeado de incertidumbre en una selva hostil.

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Frente a esta amenaza latente, y ante el riesgo tangible de nuevos ataques o de ser capturado, Casterbondo Macías recurrió a técnicas de supervivencia militar. De acuerdo con el relato informado por Noticias Caracol, el soldado priorizó su seguridad personal al buscar rápidamente refugio, a fin de evitar tanto las esquirlas de los explosivos como cualquier intento de secuestro por parte de los grupos armados ilegales que patrullaban la zona. Eligió el abrigo natural de una quebrada y se guareció bajo un árbol de cocos, donde permaneció alerta a lo largo de los seis días. Durante ese tiempo de aislamiento total, logró mantenerse alimentado solo con los cocos que allí encontraba, conservando la conciencia y la motivación para sobrevivir en condiciones críticas.

Mientras tanto, los compañeros del Ejército Nacional incrementaron los esfuerzos de búsqueda, enfrentando la angustia e incertidumbre del resultado. El drama no solo se vivió en el campo de batalla sino también en la casa del uniformado. Su madre, en testimonio recogido por Noticias Caracol, compartió su fe y determinación, describiendo jornadas de ayuno y oración para pedir por el regreso de su hijo. La historia tuvo un desenlace emotivo cuando la familia recibió la llamada tan esperada, en la que el soldado les transmitió directamente su estado y alivio tras haber sido hallado con vida por sus compañeros.

El caso de Andrés Casterbondo Macías no solo es ejemplo de supervivencia individual, sino también una ventana al dolor que viven las familias de los miembros de las fuerzas armadas en Colombia. Según expresó la madre del soldado en Noticias Caracol, detrás de cada combatiente hay un hogar que espera y reza incansablemente por el fin de la guerra y la esperanza de reencuentros en paz.

¿Cómo logró sobrevivir el soldado Andrés Casterbondo Macías durante seis días en la selva?

El soldado Andrés Casterbondo Macías aplicó tácticas de supervivencia militar inmediatamente después de quedar aislado, protegiéndose al lado de una quebrada y bajo un árbol de cocos, donde se alimentó exclusivamente de estos frutos naturales y mantuvo constante vigilancia ante posibles amenazas, tal como reportó Noticias Caracol.

¿Cuál fue la reacción de la familia del soldado Andrés Casterbondo tras ser hallado con vida?

Según testimonios recogidos por Noticias Caracol, la familia vivió días de angustia y oración. Su madre ayunó y pidió a Dios por el regreso de su hijo y, tras la comunicación telefónica que confirmó su estado, experimentó un profundo agradecimiento y alivio, revelando el drama y la esperanza constantes en las familias de militares en zonas de conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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