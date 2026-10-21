Por: Testigo Directo

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Durante meses, su rostro circuló en redes sociales mientras desafiaba a las autoridades a encontrarlo. Hoy, Julio Rivera González, conocido como alias ‘Julito’, está en poder de la justicia.

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El joven, que cumplió 18 años en mayo de 2026, es señalado por las autoridades de estar vinculado con múltiples homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana.

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Su captura se produjo en el sector del Santísimo, en Floridablanca, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En el procedimiento también fueron capturadas otras cinco personas, entre ellas un menor de edad.

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Según el presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero y teléfonos celulares.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó el resultado del operativo y aseguró que ‘Julito’ era uno de los hombres más buscados de la región, señalado de tener un papel clave en varios asesinatos.

Por su parte, las autoridades investigan su posible participación en más de 30 homicidios, aunque hasta ahora han informado que estaría vinculado directamente con al menos 19 de estos casos, uno de ellos como mayor de edad.

La trayectoria criminal que se le atribuye habría comenzado cuando aún era menor de edad. Según las investigaciones, sería integrante de la estructura conocida como ‘Los del Sur’, que delinque en el área metropolitana de Bucaramanga.

Por información que permitiera su captura, se había ofrecido una recompensa superior a los 70 millones de pesos. Uno de los hechos que puso a ‘Julito’ en el radar de las autoridades fue la masacre de Villa Esperanza, ocurrida el 25 de octubre de 2025 en el sector de La Cumbre, en Floridablanca, que dejó cuatro personas muertas.

También es investigado por el presunto feminicidio de su expareja, Cynthia Valeria Espitia Argüello, ocurrido en enero de 2026. Tras este último caso, fue capturado, pero posteriormente escapó de un centro de reclusión para menores durante una cita médica en Bogotá. Desde entonces, su búsqueda continuó mientras avanzaban las investigaciones por los hechos que se le atribuyen.

¿Qué pasará ahora con alias ‘Julito’?

La captura también generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron el video en el que el propio ‘Julito’ desafió a las autoridades a encontrarlo.

Video de redes, alias “Julito”.

Su caso ha sido comparado con el de alias ‘Naín’, otro joven señalado de actividades criminales, por las similitudes que algunos analistas encuentran en sus trayectorias y en la búsqueda de reconocimiento y poder en contextos de violencia.

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Ahora, la Fiscalía deberá avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes y presentar ante un juez los elementos materiales probatorios que sustenten las imputaciones.

Aunque las autoridades consideran que esta captura podría contribuir al esclarecimiento de varios homicidios, queda una pregunta de fondo:¿su detención reducirá la violencia en Bucaramanga y su área metropolitana o surgirán nuevos actores dispuestos a ocupar el lugar que deja?

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