El presidente Abelardo de la Espriella anunció un operativo contra el grupo delincuencial conocido como ‘Los del Sur’, al que las autoridades vinculan con hechos violentos y tráfico local de drogas en Santander.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Gobierno De la Espriella anuncia importante nombramiento en Mineducación: tendrá énfasis en la familia)

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que el procedimiento dejó cinco personas capturadas y un menor de edad aprehendido. Además, reportó la incautación de cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Entre los detenidos está alias ‘Julito’, señalado por las autoridades de coordinar homicidios selectivos y actividades de tráfico de estupefacientes. Según la información divulgada por el presidente, el hombre estaría relacionado con cerca de 20 hechos violentos.

Lee También

La captura representa uno de los puntos centrales del anuncio de De la Espriella, pues alias ‘Julito’ llevaba varios meses prófugo después de escapar de un centro de reclusión para menores en Bogotá.

En Bucaramanga golpeamos el brazo sicarial del grupo narcoterrorista Los del Sur: cinco capturados y un menor aprehendido. Incautamos cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero y celulares. Entre los capturados está alias “Julito”, señalado de coordinar homicidios selectivos y el tráfico local de drogas. Se le vincula con cerca de 20 hechos violentos, incluida la masacre de Villa Esperanza, que dejó cuatro víctimas, y el feminicidio de su expareja, Valeria Espitia. Seguiremos persiguiendo a quienes siembran muerte y terror en nuestros barrios. ¡Firme por la Patria! ¡Bienvenido a la Patria Milagro! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 16, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.