Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dado un paso crucial para avanzar en su estrategia de lucha contra las organizaciones criminales, al presentar con mensaje de urgencia un proyecto de ley de sometimiento. El articulado recibió su primera ponencia positiva este viernes, respaldada por la mayoría de los ponentes en las comisiones primeras del Capitolio. Entre los ajustes destacados está la sustitución del término “rol de liderazgo” por “rol de mando”, una diferencia importante para delimitar con mayor precisión quiénes ocupan posiciones directivas dentro de las estructuras criminales. Según Daniel Briceño, representante del Centro Democrático y coordinador ponente en la Cámara, este cambio resulta esencial para identificar con claridad las personas responsables dentro de cada estructura, ya que el concepto original podía provocar ambigüedades al determinar responsabilidades individuales. Esta precisión es vital en un proceso en el que, además de someter a la justicia a los miembros de estas redes, se busca distinguir el nivel de implicación y la dirigencia dentro de las mismas, de acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Otro punto central en la modificación del proyecto radica en los límites establecidos para la “valoración conjunta” de beneficios y rebajas de penas. El texto aclara que las reducciones, las modalidades especiales de cumplimiento de penas y redenciones serán exclusivas para quienes no hayan ejercido un “rol de mando” en la organización. Así, quienes sí tengan dicho rol se enfrentan a un mínimo de diez años de pena en el caso de someterse al proceso, lo que endurece el trato para los cabecillas.

El documento también modifica el proceso de acreditación de miembros de las organizaciones criminales. Mientras que en su versión inicial el Ministerio de Justicia aceptaba “de buena fe” los listados presentados, la versión ahora radicada establecerá que la verificación estará en manos de entes judiciales y la Fuerza Pública, fortaleciendo los filtros de control y evitando la inclusión de personas que no corresponden realmente a las estructuras bajo investigación, según lo señala el informe de El Espectador.

Estos cambios han ampliado el articulado de la ley de sometimiento de 22 a 28 artículos. La ponencia radicada aún debe ser discutida en sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Cámara y Senado, previstas para la próxima semana. El texto representa un avance relevante dentro del debate legislativo colombiano, buscando fijar criterios claros y una ruta verificable para el sometimiento de los integrantes de organizaciones criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios en la ley de sometimiento presentada por el gobierno De la Espriella?

Los principales cambios en la ley de sometimiento incluyen la sustitución del “rol de liderazgo” por “rol de mando” para identificar con precisión a los directivos de grupos criminales y la exclusión de beneficios para quienes hayan ocupado esa posición. Además, se refuerza la verificación de los miembros sometidos, asignándola a entes judiciales y a la Fuerza Pública, y se establece un mínimo de pena de diez años para los cabecillas.

¿Qué implica la “valoración conjunta” de beneficios en la ley de sometimiento?

La “valoración conjunta” alude al análisis integrado de rebajas de penas, modalidades especiales de cumplimiento y posibles redenciones de penas en el proceso de sometimiento. Según lo definido en el texto radicado, estos beneficios se aplicarán solo a quienes no hayan ejercido un rol de mando dentro de la organización criminal, estableciendo así un filtro que busca diferenciar la responsabilidad y grado de implicación de cada miembro.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.