Por: El Espectador

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Luego de una breve pausa en su agenda, el Congreso de Colombia se prepara para retomar sus sesiones con una intensa programación que inicia este martes, enfocada principalmente en la discusión del presupuesto general para el año 2027. Según información de El Espectador, varias comisiones han sido citadas para tratar temas fundamentales que marcarán la agenda política y económica del país en los próximos meses. Este regreso a la actividad tendrá como puntos centrales debates de control político sobre entidades clave como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Ambiente.

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En el Senado, el trabajo de las comisiones será diverso. Destaca la citación de la Comisión Tercera, encargada de la presentación del informe de gestión del Banco de la República, mientras que la Comisión Sexta tiene previsto abordar proyectos relacionados con la alerta sísmica temporal y el examen nacional de especialidades médicas, asuntos de relevancia para la seguridad y la formación profesional en el país.

La actividad continuará el miércoles, día en el que la Comisión de Paz analizará el presupuesto y los indicadores de gestión de las entidades responsables de tan delicado proceso. En paralelo, la Comisión de Ordenamiento Territorial se ocupa de estudiar la reforma al Sistema General de Participaciones y la Ley de Competencias, asuntos que impactan directamente en la distribución y manejo de recursos públicos a nivel local. La Comisión Segunda y la Quinta mantendrán su atención en la votación de proyectos de ley que han quedado en agenda.

El jueves, la programación incluye la sesión de la Comisión Bicameral Accidental, que hará seguimiento a la atención brindada a los damnificados del terremoto ocurrido en San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de agosto. Además, la Comisión de la Mujer evaluará el avance en la implementación de la ley de apoyo a mujeres rurales mediante control político. Por su parte, la Comisión Séptima organizará una audiencia pública sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector salud, enfocándose en la seguridad del paciente y la protección de datos.

En la Cámara de Representantes, la agenda también está marcada por el presupuesto de 2027. Así, las Comisiones Económicas definirán la ponencia para el segundo debate, mientras que otras comisiones debatirán proyectos de ley y revisarán temas energéticos. El proceso continuará con debates de control político dirigidos especialmente al ICBF y la gestión ambiental, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

El calendario legislativo se vio afectado por la denominada "semana de receso", lo que postergó el avance de varios proyectos. Ahora, con el reinicio de las sesiones, se espera que el presupuesto llegue a las plenarias en los próximos días, y que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presente el articulado del estatuto antiterrorista ante el Consejo de Política Criminal. El presidente Abelardo de la Espriella ha insistido en la importancia estratégica de esta iniciativa para su administración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el calendario de debates sobre el presupuesto general de 2027 en el Congreso?

De acuerdo con la información descrita por El Espectador, esta semana inicia una serie de debates clave en distintas comisiones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. El martes se reúnen las Comisiones Económicas para establecer la ponencia del presupuesto, y en los días siguientes continúan las discusiones en plenarias, después de la revisión por parte de las comisiones necesarias.

¿Qué temas serán prioridad en los debates de control político citados por el Congreso?

Durante las próximas sesiones, según reporta El Espectador, estarán en el centro de los debates asuntos como la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la eficacia del Ministerio de Ambiente, la implementación de leyes de apoyo a mujeres rurales y la respuesta estatal ante emergencias como el reciente terremoto en Chocó.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.