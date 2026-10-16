Por: EL PILON SA

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El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Jhon Jairo Berrío López, hizo un llamado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes para analizar el impacto que las plataformas asiáticas Temu y Shein están generando en el sector de confecciones, textiles y moda en Colombia. De acuerdo con lo informado, el objetivo principal es buscar alternativas ante el crecimiento sostenido de las compras en línea a través de estas plataformas, dado que la entrada masiva de productos importados desde China representa, según Berrío López, una amenaza directa para los empleos nacionales vinculados a estas industrias.

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El congresista enfatizó la necesidad de actuar con prontitud al señalar que "no podemos permitir que se sigan perdiendo miles de puestos de trabajo en el sector de las confecciones, textiles y moda a raíz de las plataformas asiáticas". Por esta razón, convocó a una audiencia pública en la que citó a varias autoridades clave, entre ellas el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Aduanera. El propósito de esta encuentro es examinar la situación, entender el alcance de la problemática y definir medidas que permitan proteger el empleo en Colombia. Además, Berrío López insistió en que se deben revisar las condiciones de ingreso de los productos comercializados por estas plataformas y que el Estado debe velar por el empleo colombiano, evitando premiar la generación de puestos de trabajo en otras latitudes.

Según Valora Analytics, los colombianos realizan más de 700.000 pedidos mensuales en Temu y Shein. Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que durante 2025 el ingreso de paquetes internacionales creció un 97,3 %. Entre los artículos más demandados se encuentran productos para el hogar, accesorios personales, iluminación, tecnología, pequeños electrodomésticos, ropa deportiva y prendas de vestir. Estos artículos suelen ofrecerse a precios sustancialmente más bajos en comparación con el mercado local.

Una de las razones detrás de los bajos precios que manejan estas plataformas radica en un modelo de negocio que busca minimizar costos en toda la cadena, conectando de forma directa a consumidores con fabricantes y eliminando intermediarios. Además, aprovechan la producción a gran escala en China y estrategias logísticas eficientes para distribuir miles de pedidos internacionales de manera rápida y amplia. El tratamiento tributario vigente en Colombia para importaciones de bajo valor —incluyendo la exención de minimis, que aplica a envíos menores a 200 dólares estadounidenses según lo citado por Diario La República—, también influye en la competitividad de estos productos frente a los nacionales. Esta situación ha generado un llamado desde varios sectores para revisar las reglas que rigen el comercio electrónico internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la importación de productos de Temu y Shein a la industria textil y de moda en Colombia?

La importación masiva de productos a través de Temu y Shein afecta notablemente a la industria textil y de moda en Colombia, ya que introduce artículos a precios bajos y aumenta la competencia para los productores locales. Esto puede traducirse en la pérdida de empleos, tal como expresó el representante Berrío López, y generó la convocatoria de autoridades nacionales para analizar posibles soluciones que protejan el empleo en el país.

¿Qué es la exención de minimis en las importaciones a Colombia?

La exención de minimis es un beneficio aduanero que permite importar paquetes de bajo valor —en este contexto, menores a 200 dólares estadounidenses— sin el pago de algunos impuestos o aranceles. Esta normativa facilita que plataformas como Temu y Shein compitan con precios más bajos, situación que preocupa a los sectores productivos nacionales, según lo reportado por Diario La República.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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