Por: France 24

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Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, conocidas como elecciones midterms, prometen ser un capítulo crucial para el equilibrio de poderes en el país el próximo 3 de noviembre. Estas elecciones llegan en un contexto en el que Donald Trump enfrenta su índice de popularidad más bajo, con solo un 32 % de aprobación según Reuters/Ipsos, situación que plantea un escenario complejo tanto para republicanos como para demócratas.

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De acuerdo con France24, las midterms reciben ese nombre porque se llevan a cabo a mitad del ciclo presidencial, es decir, dos años después de las elecciones presidenciales y dos antes de las siguientes. Siguiendo la tradición electoral estadounidense, se efectúan el martes inmediatamente después del primer lunes de noviembre. En esta cita democrática, cerca de 250 millones de personas mayores de 18 años que cumplen los requisitos pueden participar, aunque la participación suele rondar el 46 %, como ocurrió en los comicios anteriores de medio mandato.

La importancia de las elecciones radica en su incidencia directa sobre el Congreso de Estados Unidos, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. De acuerdo con la información disponible, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que tiene representación proporcional a la población de cada estado. California, el estado más poblado, cuenta con 52 escaños, mientras que otros estados como Wyoming o Alaska solo tienen uno debido a su poca población. Además, se eligen seis delegados de territorios no estatales que carecen de voto. Paralelamente, un tercio del Senado (35 escaños) entra en disputa; aquí, cada estado tiene igual representación con dos senadores por estado, sin importar su número de habitantes.

La composición actual del Senado favorece a los republicanos, pero con la elección de cuatro escaños más, los demócratas podrían inclinar la balanza. En caso de empate, corresponde al vicepresidente republicano, JD Vance, definir la decisión. A esto se suman elecciones de 36 gobernadores y diversos cargos estatales y locales, lo que amplía el alcance de la jornada electoral.

El principio de equilibrio de poderes, conocido en inglés como checks and balances, es la base de este sistema, donde el Congreso puede frenar las decisiones del presidente y supervisar nombramientos claves. Actualmente, los demócratas están en minoría en ambas cámaras, situación que desean revertir este año.

El costo de la vida lidera la agenda de campaña, seguido por el impacto de la inteligencia artificial (IA), una de las principales preocupaciones ciudadanas. La postura frente a estos temas será central en el resultado, mientras que asuntos como el derecho al aborto y el cambio climático han perdido protagonismo a nivel nacional.

Las últimas proyecciones de Decision Desk HQ, The Hill, FiftyPlusOne y Polymarket muestran altas probabilidades de victoria para los demócratas, especialmente en la Cámara de Representantes, aunque el Senado aún plantea incertidumbres, lo que mantiene la expectativa sobre un posible cambio en el Congreso estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cargos se eligen en las elecciones midterms de Estados Unidos?

En las elecciones midterms de Estados Unidos se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gobernadores y diversos cargos estatales y locales. Estos comicios no solo renuevan parte importante del Congreso, sino que también determinan el control político en entidades estatales y municipales, lo que refuerza el sistema de contrapesos entre poderes.

¿Por qué son importantes las elecciones midterms para el equilibrio de poderes en Estados Unidos?

Las elecciones de medio mandato son esenciales para el equilibrio de poderes, o checks and balances, en Estados Unidos porque permiten al Congreso controlar y supervisar las acciones del presidente. Si un partido logra la mayoría, puede bloquear iniciativas y cuestionar decisiones del poder ejecutivo, asegurando así que ningún poder actúe sin límites.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.